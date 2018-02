Unentschieden in Bielefeld

Union Berlin wartet weiter auf den ersten Sieg unter André Hofschneider. In einem unterhaltsamen Zweitligaspiel spielten die Berliner 1:1 bei Arminia Bielefeld. Dabei hätte das Spiel für die Gäste durchaus günstiger ausgehen können. Von Simon Wenzel

Fußball-Zweitligist 1. FC Union Berlin kommt unter André Hofschneider einfach nicht in die Siegerspur: Auch nach dem fünften Spiel des Trainers warten die Berliner weiterhin auf den ersten Sieg. Gegen Bielefeld probierte Hofschneider bereits die vierte unterschiedliche Startelf aus - zumindest auf einer Position nicht ganz freiwillig.

Dass Innenverteidiger Toni Leistner Hofschneider in Bielefeld fehlen würde, war klar: Im vergangenen Spiel gegen Nürnberg hatte er Gelb-Rot kassiert. Winter-Neuzugang Marvin Friedrich war früh als Ersatz auserkoren. Sein Trainer wollte ihm den Job so ganz allein aber doch nicht anvertrauen - und baute deshalb wieder einmal um.

Neben Friedrich kam auch Parensen neu in die Mannschaft, zwei für einen sozusagen. Sie verteidigten wahlweise in einer Dreier- oder Fünferkette mit Marc Torrejon und den Außenverteidigern Trimmel und Pedersen. Auch Damir Kreilach und Steven Skrzybski kamen neu in die Mannschaft, Hartel, Prömel und Gogia landeten dafür auf der Bank.

In der Anfangsphase profitierten von den Änderungen in Unions Aufstellung vor allem die Bielefelder. Die beste Chance für die Heimmannschaft hatte Voglsammer, als er nach zwölf Minuten erst den ersten halben Leistner-Ersatz Parensen überlupfte und sich dann auch vom zweiten Halb-Leistner Friedrich nicht aufhalten ließ. Erst Torhüter Daniel Mesenhöler konnte retten.