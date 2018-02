Hallen-WM in Berlin

Die deutschen Hockey-Frauen sind bei der Hallen-WM in Berlin ihrer Favoritenrolle gerecht geworden. Gegen die Niederlande sicherte sich die DHB-Auswahl bereits ihren dritten Titel unter dem Hallendach. Auch die Herren standen im Finale, wurden am Ende aber enttäuscht.

Eine Weltmeisterschaft im eigenen Land: Den Druck, der auf der Heimmannschaft lastet, haben auch die deutschen Hockey-Teams bei der Hallen-WM in Berlin kennengelernt. Beide Teams spielten sich bis ins Finale, erlebten dort aber unterschiedliche Emotionen.

In der mit 8.000 Zuschauern gefüllten Max-Schmeling-Halle in Berlin kämpften zuerst die Frauen um den Titel. Gegen die Niederlande gerieten die favorisierten Deutschen zunächst in Rückstand. Die gebürtige Berlinerin Nike Lorenz (29.) sorgte mit einem verwandelten Siebenmeter für den Ausgleich.

Anne Schröder schoss in der 32. Minute das Siegtor und bescherte der Mannschaft von Trainer Akim Bouchouchi den Titel. "Es ist so geil, dass wir noch zurückgekommen sind. Wir haben das ganze Spiel dominiert und total verdient gewonnen", sagte die Siegtorschützin bei Sport1.