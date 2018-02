Das Land Berlin will sich die Kosten für Polizeieinsätze rund um bestimmte Sportveranstaltungen erst einmal nicht vom Veranstalter zurückholen.

Eine Sprecherin der Berliner Sportverwaltung sagte am Mittwoch, dass Berlin keine Kostenbeteiligung anstrebe - zumindest so lange es keine einheitliche Regelung in Deutschland gebe. Sportveranstaltungen seien das Markenzeichen Berlins. Würden jetzt Gebühren erhoben, könnten Veranstalter in andere Bundesländer abwandern, so die Sprecherin.