Die gebürtige Berlinerin Nike Lorenz vom Mannheimer HC (per Siebenmeter, 29. Minute) sowie Anne Schröder vom Hamburger Club an der Alster (32.) trafen für das Team von Nationaltrainer Akim Bouchouchi, das am Samstag durch ein umkämpftes 3:2 (1:1) gegen das am Ende drittplatzierte Weißrussland ins Finale gelangt war.

Die deutschen Hockey-Damen haben zum dritten Mal den Hallen-Weltmeister-Titel gewonnen. Im Endspiel der fünften Hallen-WM, die diesmal in Berlin stattfand, setzten sich die DHB-Damen am Sonntagnachmittag nach großem Kampf mit 2:1 (0:0) gegen die Titelverteidigerinnen aus den Niederlanden durch.

"Es ist so geil, dass wir noch zurückgekommen sind. Wir haben das ganze Spiel dominiert und total verdient gewonnen", sagte Siegtorschützin Schröder bei Sport1. Der Sieg ist umso wertvoller, als die Niederländerinnen nach einer umstrittenen Strafecke durch Lieke van Wijk in der 26. Minute in Führung gegangen waren. Mitentscheidend für den Sieg bei den Frauen war die grandiose Unterstützung der knapp 8.000 Zuschauer in der Max-Schmeling-Halle, die die DHB-Auswahl sichtlich motivierte.



Zum Abschluss des fünftägigen WM-Turniers haben auch die deutschen Herren die Chance auf den WM-Titelgewinn. Kapitän Martin Häner Co. treffen im Finale um 15.00 Uhr auf Österreich.

