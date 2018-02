Berlins Regierender Bürgermeister Michael Müller (SPD) hat am Mittwoch die Berliner Olympia-Teilnehmer im Roten Rathaus empfangen. Darunter waren die Goldmedaillengewinnerin Lisa Buckwitz und Silbergewinner Erik Franke. Müller betonte, wie stolz die Berliner auf ihre Sportler seien. Nach dem Besuch im Roten Rathaus feierten die Athleten im Koreanischen Kulturzentrum bei der "Welcome home"-Party mit dem südkoreanischen Botschafter.

Bereits am Montag waren die Athleten in Berlin gelandet, am Dienstag hatten sie frei.