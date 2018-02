Altglienicke geht in der Verlängerung unter

Überraschung im Achtelfinale des Berliner Landespokals: Die VSG Altglienicke mit den ehemaligen Bundesligaprofis Chinedu Ede und Boubacar Sanogo ist raus. Beim Berlin-Ligisten BSV Eintracht Mahlsdorf verlor der Favorit in der Verlängerung gar mit 1:5. Dabei war Altglienicke in der regulären Spielzeit sogar in Führung gegangen und hatte erst kurz vor Schluss den Ausgleich kassiert.



Regionalligist BFC Dynamo gab sich keine Blöße und siegte mit 2:1 bei Türkiyemspor. Die Partie Tennis Borussia gegen Stern 1900 konnte nicht stattfinden - der Platz war nicht bespielbar.