imago sportfotodienst/Harry Langer rbb UM6 | Torsten Michels | 18:00 Uhr | Bild: imago sportfotodienst/Harry Langer

Champions-League-Showdown - BR Volleys brauchen Sieg gegen Wegiel

28.02.18 | 15:25 Uhr

Das Hinspiel verloren die BR Volleys gegen den polnischen Klub Jastrzebski Wegiel mit 0:3. Am Mittwochabend muss nun ein Sieg her, um in die nächste Runde einzuziehen.

Für die Berlin Volleys geht es am Mittwochabend (20.00 Uhr) in der Champions League gegen den polnischen Kontrahenten Jastrzebski Wegiel um viel. Um direkt in die nächste Runde zu kommen, brauchen die Berliner einen 3:0- oder 3:1-Sieg. Die Gastgeber wollen mit viel Tempo spielen: "Um diesen Schritt zu machen muss man mutig spielen, den Gegner angreifen und das Ziel haben: Wir wollen in die nächste Runde, wir wollen den letzten Punkt in diesem Spiel machen", sagte Außenangreifer Robert Kromm dem rbb.

"Das wird eine harte Nuss"

Auch der neue Coach, Stelian Moculescu, hat natürlich den Anspruch weiterzukommen. Das Hinspiel gegen die Polen haben die Volleys glatt mit 0:3 verloren. Da war Moculescu zwar noch nicht Trainer, doch auch er hat Respekt vor dem Gegner. "Das ist sehr schwierig. Jastrzebski hat ja auch einen Trainerwechsel hinter sich und ich habe das letzte Spiel von ihnen gesehen. Da haben sie auf gutem Niveau gespielt. Das wird eine harte Nuss, wir müssen schon an der oberen Grenze spielen."

Manager appelliert an sein Team

Auch für Volleys-Manager Kaweh Niroomand ist der Verbleib in der Champions League enorm wichtig und gut für das Prestige in Deutschland und Europa. Deshalb wollen die Berliner Spitzenvolleyball bieten und ihre Fans begeistern. Volleys-Manager Kaweh Niroomand appelliert an seine Mannschaft: "Das ist unsere Halle, das sind unsere Zuschauer, es werden mehrere tausend Fans da sein. Jeder weiß worum es geht. Wir haben in den letzten Jahren gezeigt, dass wir die besten Mannschaften Europas in der Max-Schmeling-Halle schlagen können."