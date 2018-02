Bild: imago/Matthias Koch

Zweimal 0:3 in der Volleyball-Bundesliga - BR Volleys und die Netzhoppers verlieren deutlich

10.02.18 | 22:01

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Volleys hat nach einer schwachen Leistung bereits die vierte Saisonniederlage kassiert. Die Volleys unterlagen am Samstag bei der SVG Lüneburg mit 0:3 (22:25, 21:25, 22:25). Vor 1.500 Zuschauern in der Hamburger CU-Arena verpatzten die Berliner damit die Generalprobe für ihren Champions-League-Auftritt am Mittwoch gegen Club-Weltmeister Zenit Kasan gründlich. Volleys-Trainer Luke Reynolds ließ anfangs seine gefährlichsten Angreifer Paul Carroll und Steven Marshall auf der Bank. Die dafür eingesetzten Kyle Russell und Adam White konnten der Mannschaft jedoch keine nennenswerten Impulse geben. Der Australier White erreichte bei der Annahme gerade mal eine Erfolgsquote von 25 Prozent. Auch Mannschaftskapitän Robert Kromm blieb deutlich unter seinen Möglichkeiten.



Netzhoppers kämpfen tapfer und gehen doch baden

Die Netzhoppers KW-Bestensee haben in der Volleyball-Bundesliga ihre zehnte Saisonniederlage hinnehmen müssen. Am 15. Spieltag unterlag die Mannschaft von Trainer Mirko Culic am Samstag dem Tabellenvierten SWD powervolleys Düren trotz erbitterter Gegenwehr mit 0:3 (25:27, 24:26, 25:27). Alle drei Sätze wurden vor 475 Zuschauern in der Arena von Bestensee erst in der Verlängerung über den 25. Punkt hinaus entschieden. Beim Verlierer war Björn Andrae mit 17 Punkten der erfolgreichste Angreifer. Eine Aufschlagserie zum 13:9 schuf für die Netzhoppers beste Voraussetzungen zum Gewinn des ersten Satzes. Doch selbst eine spätere 19:14-Führung verspielte die Mannschaft leichtfertig. Mit dem dritten Satzball besiegelten die Dürener schließlich ihre 1:0-Satzführung.



Auch im zweiten und dritten Durchgang zwangen die Netzhoppers ihren Gegner in die Verlängerung. Düren brauchte am Ende vier Matchbälle, um die Partie siegreich zu beenden.



