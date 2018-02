Das war exakt das Ergebnis, das Berlins Angreifer Paul Carroll vor dem Spiel gegen den noch sieglosen Tabellenletzten gefordert hatte - und das war für die BR Volleys von Beginn an kein Problem. Nur bis zum Stand von 16:14 konnten die Gäste aus Solingen mithalten, dann zog der Favorit davon und gewann letztlich den ersten Satz mit 25:18.

Den zweiten Satz erledigten die Berliner im Eiltempo. So schnell ging es, dass auf dem Twitteraccount der BR Volleys schon spekuliert wurde, das Team sei wohl im Anschluss an die Partie noch verabredet. Beim lockeren Sieg schonte Volleys-Trainer Moculescu immer wieder Stammspieler, Kapitän Robert Kromm kam beispielsweise erst im zweiten Satz aufs Feld. "Wir wollten 3:0 gewinnen, da haben wir getan. Ich wollte alle spielen lassen, das hat auch geklappt", kommentierte Moculescu den Pflichtsieg trocken. Geklappt hat es so gut, dass Youngster Egor Bogachev, der im dritten Satz viel Spielzeit bekam, gleich noch den Titel "Man of the Match" einheimste. Die Berliner nutzten dann gleich ihren ersten Matchball zum flotten 3:0-Sieg.