Cottbus am Sonntag in Bautzen

Die Konflikte zwischen Zugezogenen und Einheimischen waren zuletzt keine gute Werbung für die Stadt Cottbus. Gute Nachrichten dagegen gibt's vom FC Energie: Der Viertliga-Primus ist weiter ungeschlagen, und das soll auch am Sonntag so bleiben. Von Andreas Friebel

Claus-Dieter Wollitz strahlt am Freitag auf der wöchentlichen Pressekonferenz der Lausitzer. Sein Team ist gut aus der Winterpause herausgekommen. Bei Chemie Leipzig gab es mit 2:0 den ersten Sieg im neuen Jahr. Und dass trotz numerischer Unterzahl. Die Führung in der Liga wurde damit ausgebaut. Und zwei Wunschspieler hat der Cottbuser Coach in dieser Woche auch noch bekommen. Damit erhöht sich die Anzahl der Neuzugänge auf vier. Und die machen im Training richtig Druck.

"Also das, was ich am Donnerstag im Training gesehen habe, sah richtig gut aus. Von den Jungs die schon länger da sind, steht niemand Spalier. Alle geben Gas und wollen spielen“, kommentierte Wollitz seine Eindrücke. Alle Neuzugänge werden am Sonntag in Bautzen (rbb|24 überträgt ab 13.25 Uhr via Livestream) aber noch nicht zum Einsatz kommen, denn ihnen fehlt Spielpraxis.

Fabian Graudenz und Kevin Scheidhauer waren zuletzt ohne Verein. Torwart Kevin Rauhut saß in Nordhausen genau so auf der Bank, wie Alexander Siebeck beim Karlsruher SC. "Wir haben mit allen Neuzugängen noch mal unsere Qualität erhöht. Wenn die Jungs wieder dahin kommen, wo sie schon mal waren, werden sie uns in jeden Fall weiterhelfen", erwartet Wollitz. Von den vier Neuzugängen haben Graudenz und Scheidhauer am ehesten die Chance, zumindest im 18-Kader zu stehen. Für die Startelf wird es aber noch nicht reichen.