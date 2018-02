Showdown im Nordosten der Fußball-Republik: Der Regionalverband will den Viertligisten SV Babelsberg 03 zur Zahlung einer Geldstrafe zwingen. Die Frist sollte um Mitternacht auslaufen, doch die Nulldreier wollen nicht zahlen - daher droht ihnen der Zwangsabstieg.

In der Regionalliga Nordost droht der Streit zwischen dem Nordostdeutschen Fußballverband (NOFV) und dem SV Babelsberg zu eskalieren. Die Potsdamer wollen eine für Freitag gesetzte Frist zur Zahlung einer Geldstrafe in Höhe von 7.000 Euro verstreichen lassen. Das bestätigte der Vorstandsvorsitzende des SV Babelsberg, Archibald Horlitz, am Donnerstag rbb|24.