Am Montag stand der 28-jährige Mittelfeldspieler seit zweieinhalb Monaten wieder in der Startelf beim Auswärtsspiel in Bielefeld. Am Sonnabend beim Heimspiel gegen Fortuna Düsseldorf wird Kreilach offiziell verabschiedet. Seinen bis 2019 laufenden Vertrag löst er auf, über die Höhe der Ablösesumme herrscht verabredetes Schweigen von Union und Salt Lake City.