Hertha BSC muss am Samstag bei Schalke 04 wohl auf Vladimir Darida verzichten. Der Mittelfeldspieler fehlte am Dienstag beim Training aufgrund einer Nagelbett-Entzündung und dürfte gegen die Knappen ausfallen.

Der zuletzt wegen muskulärer Probleme fehlende Julian Schieber konnte am Dienstag wieder am Training teilnehmen. Auch der 19-jährige Arne Maier, der am Dienstag seinen Vertrag bei der Hertha verlängert hat, nahm am Mannschaftstraining teil.

Vedad Ibisevic könnte am Samstag trotz gebrochener Nase mit einer Gesichtsmaske auflaufen. Beim Spiel gegen Mainz war der Bosnier nach 14 Minuten mit Emil Berggreen zusammengestoßen und hatte sich einen Nasenbeinbruch zugezogen.