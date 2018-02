Bild: imago sportfotodienst

DFB-Sportgericht und Energie Cottbus einigen sich - Cottbus muss 7.000 Euro Strafe zahlen

27.02.18 | 19:33 Uhr

Es bleibt dabei: Energie Cottbus wird dafür zur Verantwortung gezogen, dass Fans des Klubs beim Spiel in Babelsberg rechte Parolen schrien. Das DFB-Bundesgericht wandelte die Geldstrafe am Dienstag aber etwas ab. Von Andreas Friebel

Nach monatelangem Hickhack hat das DFB-Bundesgericht am Dienstag Energie Cottbus zu einer Geldstrafe von 7.000 Euro verurteilt. Hintergrund sind rechte Parolen, die Energie-Anhänger während des Derbys in Babelsberg skandiert hatten.



Das DFB-Bundesgericht stellte klar, dass rechtsradikale Parolen, die während der Ausschreitungen in Babelsberg gerufen wurden, bei einem ersten Urteil gegen Cottbus im vergangenen Sommer keine Rolle gespielt haben. Deshalb sei es korrekt gewesen, durch das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) ein zweites Verfahren gegen Energie einzuleiten. Das Urteil des Sportgerichts des NOFV aus diesem zweiten Verfahren wurde aber komplett aufgehoben.

Aus ursprünglich 5.000 Euro Geldstrafe und einer Reihe von Auflagen, wurden am Dienstag 7.000 Euro. Doch von diesen 7.000 Euro müssen 3.000 Euro in präventive Maßnahmen gegen Rechtsextremismus fließen - Maßnahmen, die Energie Cottbus aber ohnehin geplant hatte. Und so konnte Präsident Michael Wahlich deshalb mit der Entscheidung leben. "Alle Seiten wurden bei diesem Urteil berücksichtigt. Vor allem aber unsere Darlegung zu diesem Thema. So dass wir damit gut umgehen können."

"Klare Linie gegen rechtsradikale Umtriebe"

Wahlich meint damit, dass unter seiner Führung der Kampf gegen rechte Gewalt intensiviert wurde. Seit anderthalb Jahren engagieren sich die Lausitzer deutlich offener gegen Rechtsextremismus und gehen gegen Gewalttäter deutlich härter vor. Nach den Vorfällen von Babelsberg wurde der Kurs noch einmal verschärft. "Das wurde durch das Gericht anerkannt. Darüber hinaus haben wir haben uns außerdem gemeinsam mit dem DFB positioniert, dass wir uns weiter gemeinsam gegen rechte Gewalt einsetzen werden", so Wahlich gegenüber dem rbb. Achim Späth, der als Vorsitzender des DFB-Bundesgerichtes die Verhandlung leitete, sagte anschließend: "Der DFB fährt eine klare Linie gegen rassistische und rechtsradikale Umtriebe. Für solche Verhaltensweisen ist in unserem Fußball kein Platz. Das hat auch der Verein Energie Cottbus in vollem Umfang so gesehen und deshalb dem Urteil zugestimmt."

Kosten von weit mehr als 40.000 Euro

Insgesamt haben die Ausschreitungen beim Regionalliga-Spiel gegen SV Babelsberg am 28. April 2017 Energie Cottbus nun weit über 40.000 Euro gekostet. Denn vor dem Urteil am Dienstag gab es bereits im Sommer eine Entscheidung des Nordostdeutschen Fußballverbandes, dass die Lausitzer eine Geldstrafe von 6.000 Euro zahlen müssen. Dazu kamen noch Auflagen von etwa 30.000 Euro. Darunter ist auch eine Ausgleichszahlung an den SV Babelsberg, weil Energie zum nächsten Auswärtsspiel im Karl-Liebknecht-Stadion keine eigenen Fans mitbringen darf. Die Partie findet am 8. April statt.



Energie Cottbus kann nun unter die Vorfälle in Babelsberg einen Schlussstrich ziehen. Für die Nulldreier ist das Verfahren hingegen noch nicht beendet. Weil Anhänger als Antwort auf antisemitische Äußerungen aus dem Cottbuser Fanblock "Nazischweine raus!" gerufen hatten, steht eine Geldstrafe im Raum. Der Verein weigerte sich bislang, die Strafe zu zahlen. Zwischenzeitlich drohte sogar ein Spielausschluss. Im März soll es eine Art "Friedensgipfel" zwischen NOFV und Babelsberg geben.