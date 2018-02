Ins Trainingslager ohne Sportausrüstung: Die Spieler der Eisbären Berlin haben nach ihrer Ankunft in der US-Metropole Los Angeles eine unfreiwillige Trainingspause einlegen müssen. Denn das gesamte Gepäck des Teams sei in Frankfurt am Main zurückgeblieben, teilte die Mannschaft auf ihrem Twitter-Account mit.

Das Team hofft, dass die Taschen mit der Ausrüstung am Donnerstagabend (Ortszeit) eintreffen werden. Am Freitag sollen die Eisbären erstmals in der Trainingshalle des Partnerclubs Los Angeles Kings aufs Eis gehen. Bis Sonntag trainieren die Berliner in der Stadt der Engel. Anschließend geht es in das 90 Kilometer entfernte kalifornische Ontario. Dort werden die Eisbären in der Nacht zu Mittwoch ein Testspiel gegen Ontario Reign aus der American Hockey League (AHL) absolvieren.