Verteidiger Blake Parlett wird den Eisbären Berlin rund sechs Wochen verletzt fehlen. Der 28 Jahre alte Kanadier zog sich beim 2:3 gegen die Augsburger Panther am Mittwoch eine

Fingerfraktur zu. Das teilte der Hauptstadtclub aus der Deutschen Eishockey-Liga am Donnerstag mit. Parlett erlitt die Verletzung beim Blocken eines Schusses. Vor der Olympia-Pause treffen die Eisbären am Freitag, den 02. Februar, auf die Schwenninger Wild Wings.

Die Berliner liegen nach der Heim-Niederlage gegen die Panthers aus Augsburg auf dem dritten Tabellenplatz. Der Rückstand auf Tabellenführer München beträgt 14 Punkte.