Am Ende standen die Hausherren mächtig unter Druck. Im letzten Drittel haben die Eisbären zwar noch den 3:2-Anschlusstreffer gegen den Meister EHC München kassiert, der Heimsieg (1:0, 2:1, 0:1) war den Berlinern aber nicht mehr zu nehmen. Doch der Reihe nach:

Spitzenspiel, ausverkauft, 14.200 Zuschauer wollen die Eisbären gegen München in der ausverkauften Arena am Ostbahnhof erleben. Bevor aber die Olympiapause beendnet wird, steht noch ein ganz besonderes Highlight an: Die drei Eisbären Marcel Noebels, Jonas Müller und Frank Hördler lassen sich von den Fans feiern und erleben auf dem Videowürfel noch einmal zusammen die besten Szenen aus Pyeongchang. Eisbären-Geschäftsführer Peter John Lee gratuliert den drei Profis, denen als Andenken silberne Bärenfiguren überreicht werden. Am Mittwoch-Vormittag hatten sich alle drei fit und einsatzbereit gemeldet. Die sieben Münchener Nationalspieler sind allerdings zur Schonung in Bayern geblieben.