Mini-Krise in der Lausitz? - Energie Cottbus sucht den Rhythmus

22.02.18 | 15:17 Uhr

Spielabsage von Meuselwitz und zuvor zwei Unentschieden: Energie Cottbus hofft am Samstag auf einen Sieg. Aber ein bisschen scheint der Schwung der Hinrunde weg zu sein. Rutscht der Tabellenführer der Regionalliga Nordost in eine Mini-Krise? Von Andreas Friebel

Die Tabelle in der Regionalliga trügt im Moment etwas. Die Lausitzer haben zwar 18 Punkte Vorsprung, doch der Tabellenzweite BFC Dynamo hat zwei Partien weniger absolviert. Gewinnen die Berliner ihre beiden Nachholspiele, könnten sie sich nach jetzigem Stand bis auf zwölf Zähler annähern. Und vor dem Hintergrund, dass beide Mannschaften am 4. März direkt aufeinandertreffen, könnte es in der Liga noch mal ein bisschen spannender im Meisterschaftsrennen werden. Woran liegt es, dass Cottbus einen kleinen Durchhänger hat? Die Gründe sind vielschichtig. Trotz aller Bemühungen von Trainer Claus-Dieter Wollitz Druck und Spannung hoch zu halten, verleitet der noch immer klare Vorsprung in der Tabelle die Spiele etwas lockerer anzugehen. Dazu kommen zwei nicht unwichtige Personalien. Torjäger Streli Mamba (zwölf Treffer) ist nach verschiedenen Verletzungen auf der Suche nach seinem Rhythmus. Und Mittelfeldstratege Maximilian Zimmer konnte in diesem Jahr noch kein Pflichtspiel bestreiten. Der 25-Jährige hatte sich in der Vorbereitung einen Muskelfaserriss zugezogen. Beide Akteure sind für das Cottbuser Offensivspiel sehr wichtig.

"Sicher sind wir nicht unschlagbar"

"Zimmer hat die letzten Tage voll mittrainiert. Ich bin froh, dass er am Wochenende gegen Halberstadt wieder zur Verfügung steht. Ob er aber schon in der Startelf steht, weiß ich noch nicht", so Trainer Wollitz am Donnerstag. Von seiner Rückkehr könnte auch Mamba profitieren, der 2018 noch ohne Torerfolg ist. "Streli hat seine Sicherheit verloren. Umso wichtiger wird es sein, ihn weiter zu unterstützen und Rückendeckung zu geben." Doch allzu viele Gedanken möchte sich der Coach über eine vermeidliche Mini-Krise nicht machen. Auch nach 21 Spieltagen ungeschlagen zu sein, beweise die Qualität der Mannschaft. "Sicher sind wir nicht unschlagbar. Und ich habe auch keine Angst davor, zu verlieren. Aber damit beschäftige ich mich nicht", so Wollitz.

In jedem Fall wartet mit Halberstadt (Anpfiff Samstag 13:30 Uhr) eine knifflige Aufgabe auf Cottbus. Der Aufsteiger spielt eine ordentliche Saison. Gerade auswärts ist die Mannschaft aus dem Harzvorland sehr stabil. Auf fremden Plätzen wurde erst eine Partie verloren (drei Siege, vier Unentschieden). "Sie haben eine gute Qualität in der Abwehr, ein kompaktes Mittelfeld und können aus dem Nichts Tore schießen", sagt Claus-Dieter Wollitz.



Das Hinspiel im September konnte Cottbus klar mit 5:0 entscheiden. Zwei Tore erzielte dabei Streli Mamba. Nicht nur für den Energie-Angreifer wäre es schön, wenn es am Samstag ähnlich läuft, damit die Lausitzer wieder in ihren gewohnten Sieger-Rhythmus kommen.

