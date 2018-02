Energie Cottbus blieb trotz des deutlichen Vorsprungs in der Regionalliga Nordost zuletzt hinter den eigenen Erwartungen zurück. Gegen Aufsteiger Halberstadt wollte Trainer Wollitz deshalb unbedingt einen Sieg sehen. Den bekam er - und auch sein Top-Torjäger meldete sich zurück.

Ein Grund für die kleine "Flaute": Die Personalsorgen um Angreifer Streli Mamba und Mittelfeldspieler Maximilian Zimmer. Gegen Aufsteiger Halberstadt sollte deshalb am Samstag unbedingt ein Sieg her - und daran waren die beiden Akteure der Lausitzer dann auch nicht unbeteiligt.

Mini-Krise in der Lausitz?

Bereits in der 3. Minute beendete Torjäger Streli Mamba seine Durststrecke. Er kam im Strafraum an den Ball, nachdem Halberstadts Keeper Guderitz daran vorbeisegelte. Der 23-Jährige musste anschließend nur noch ins leere Tor einschieben.

Nach der klaren Überlegenheit und der Führung verwaltete Energie den Vorsprung. So kamen die Gäste aus Halberstadt durch Florian Beil (84.) zum Erfolg. Es war erst der fünfte Gegentreffer für Cottbus im Stadion der Freundschaft.

Vor allem in der ersten Halbzeit setzte Energie die Forderungen von Trainer Wollitz um. Auch am zwischenzeitlichen 2:0 war Mamba beteiligt. Er legte für Viteritti auf, der den Ball aus 18 Metern mit rechts flach ins Eck schlenzt.

Neben den Toren sorgte bei den 3.623 Zuschauern auch ein Wechsel für Jubelgesänge. Stratege Maximilian Zimmer hatte sich in der Vorbereitung einen Muskelfaserriss zugezogen und bestritt sein erstes Spiel des Jahres.

So war den Energie-Fans trotz eisiger Temperaturen in der Lausitz warm ums Herz. Trainer Wollitz zeigte sich jedoch mit der Teilleistung seiner Spieler unzufrieden. "In der zweiten Halbzeit hat jeder einige Prozente weniger gegeben. Jeder Spieler sollte als Tabellenführer den Anspruch haben, eine bessere zweite Halbzeit zu spielen, als die, die sie heute gespielt haben", kritisierte er.