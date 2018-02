Bild: imago/Steffen Beyer

Trotz schwachem 1:1 hält die Serie - Energie Cottbus nur mit einem Punkt gegen Auerbach

10.02.18 | 16:14

Energie Cottbus hat sich in einem mäßigen Regionalliga-Spiel 1:1 vom VfB Auerbach getrennt. Die Lausitzer gingen zwar durch Malte Karbsteins zweites Saisontor in Führung (58.), verloren im Anschluss aber den Faden und kassierten kurz vor Schluss noch den Ausgleich. Die Cottbuser bleiben in dieser Saison damit weiter ungeschlagen und führen die Tabelle der Regionalliga Nordost mit beruhigenden 18 Punkten an. Der Zweitplatzierte BFC Dynamo hat jedoch noch zwei Nachholspiele in der Hinterhand.



Aufstiegsaspirant gegen Abstiegskandidat

Die Voraussetzungen vor der Partie hätten nicht unterschiedlicher sein können. Während Energie als Ligaprimus einsam seine Runden an der Tabellenspitze dreht, steckt der VfB Auerbach als Tabellenfünfzehnter mitten im Abstiegskampf. Beim Namen Auerbach dürfte den Energie-Fans aber ein gewisses Spiel aus dem März vergangenen Jahres negativ in Erinnerung geblieben sein: Damals gewann Auerbach mit 3:1 im Stadion der Freundschaft und fügte den Cottbuser die letzte Heimniederlage in einem Pflichtspiel zu.



Eine erste Halbzeit zum Vergessen

Damit sich eine Heimniederlage gegen die Vogtländer nicht wiederholte, stellte Energie-Coach Claus-Dieter Wollitz seine Mannschaft offensiv auf. Doch davon war vor allem in den ersten Minuten nur wenig zu sehen. Die Lausitzer hatten zwar reichlich Ballbesitz, wussten aber nicht wirklich etwas mit der ganzen Spielkontrolle anzufangen. So entwickelte sich eine Partie auf überschaubarem Niveau zwischen dem Tabellenführer, der irgendwie nicht so richtig wollte und den Auerbachern, die nicht so richtig konnten. Mitte des ersten Durchgangs wurde es dann besser. Die Cottbuser ergriffen immer mehr die Initiative. Angriff über Angriff rollte nun auf das Auerbacher Tor zu - nur Zählbares wollte bis zur Halbzeitpause nicht herausspringen.



Energie nach der Führung unkonzentriert