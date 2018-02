Bild: imago sportfotodienst

Vor Spiel gegen Auerbach - Wollitz fordert von Cottbus die Bayern-Mentalität

08.02.18 | 16:31 Uhr

Obwohl die Lausitzer am vergangenen Wochenende gegen Bautzen nur einen Zähler holten bleibt es bei 17 Punkten Vorsprung auf "Verfolger" BFC Dynamo. Energie Trainer Claus-Dieter Wollitz tröstet das aber nicht. Er fordert 30 Punkte Vorsprung am Saisonende. Von Andreas Friebel

Nach über zwei Monaten spielt Energie Cottbus an diesem Samstag (Anpfiff 13.30 Uhr) wieder zuhause. Gegner ist Abstiegskandidat Auerbach. Auch gegen die Vogtländer wollen die Lausitzer ihre Erfolgsserie fortsetzen. Seit inzwischen 20 Saisonspielen ist Cottbus unbesiegt. „Wir haben nichts zu verschenken, denn uns schenkt auch niemand was. Auch diese Partie ist wichtig, egal wie groß der Vorsprung ist“, so Trainer Claus-Dieter Wollitz am Donnerstag. Der Cottbus Coach machte zudem deutlich, dass er von seiner Mannschaft mehr erwartet, als am vergangenen Sonntag in Bautzen. „Bei allen Respekt! Aber wenn ich sehe, dass Bautzener Spieler nach dem Schlusspfiff Bier trinken und wir es nicht geschafft haben, so ein Team zu schlagen, ist mein Frust noch größer. Denn ich sehe, wie professionell wir hier arbeiten. Da gibt es so etwas nicht.“

Vergleich mit Rekordmeister Bayern München

Als Grund für diese Punkteteilung hat Wollitz eine mangelnde Einstellung ausgemacht. Und vergleicht in diesem Zusammenhang die Situation in Cottbus, mit der beim FC Bayern München. Der Rekordmeister hat aktuell 18 Punkte Vorsprung auf den Tabellenzweiten. „Die Spieler dort sind hoch professionell eingestellt. Sie laufen die Seitenlinie rauf und runter. Sie arbeiten zurück- egal ob Vidal oder Robben. Das müssen wir auch. Und dann gewinnen wir auch in Bautzen.“ Wollitz lebt die Bayern Mentalität jeden Tag vor. Und deshalb sind ihm 17 Punkte Vorsprung auch zu wenig. „Am Ende möchte ich gern 30 Punkte Vorsprung haben. Das würde weiteres Selbstvertrauen für die Aufstiegsspiele geben“, so der Cottbuser Trainer.

Auch beim Blick in den Kader ist Wollitz derzeit etwas angespannt. Insbesondere weil Kapitän Marc Stein längere Zeit ausfallen wird. Er hat sich am vergangenen Wochenende an Knie verletzt. Zunächst war Kreuzbandriss befürchtet worden. Inzwischen steht fest, dass es sich um eine Verletzung an der Quadrizepssehne handelt. Fehlen wird am Samstag auch Jose Matuwila. Er hatte schon vor zwei Woche beim Auswärtsspiel bei Chemie Leipzig eine Rote Karte bekommen. Allerdings hatte ihn der Schiedsrichter fälschlicherweise vom Platz gestellt. Der Nordostdeutsche Fußballverband hat in dem Fall aber noch nicht entschieden. Samstagsgegner Auerbach ist unterdessen noch ohne Punktspiel in diesem Jahr. Die beiden geplanten Partien gegen Neugersdorf und Neustrelitz fielen dem Wetter zum Opfer. Zudem hat der Tabellenfünfzehnte noch kein Auswärtsspiel gewonnen. „Deshalb gibt es keine zwei Meinungen. Ich fordere ganz klar am Samstag einen Sieg“, sagt Claus-Dieter Wollitz.