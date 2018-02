Bild: imago Sportfotodienst

Letzter Auswärtssieg im Oktober - Union will seine Fans in Kaiserslautern endlich belohnen

28.02.18 | 17:08 Uhr

Trotz schwankender Leistungen steht der 1. FC Union nur knapp hinter dem Relegationsplatz. Trainer Hofschneider fordert Konstanz. Bei Tabellenschlusslicht Kaiserslautern soll endlich auch ein Auswärtserfolg gelingen. Von Dennis Wiese



"Wir haben Anerkennung bekommen, wir haben auf die Fresse bekommen. Jetzt ist es Zeit für Konstanz", sagt Unions Trainer André Hofschneider bei der Pressekonferenz am Mittwoch. Einem starken Heimspiel gegen Düsseldorf folgt ein enttäuschender Auftritt in Braunschweig. Gegen Sandhausen gelingt Union vor heimischer Kulisse dann ein Sieg, bei dem vor allen Dingen der Einsatz überzeugt. Dieses Auf und Ab zieht sich fast durch die ganze Saison der Köpenicker, es ergeht ihnen wie dem Großteil der Zweitligisten: Holstein Kiel auf Relegationsplatz 3 und den Tabellenzwölften Dynamo Dresden trennen gerade einmal fünf Punkte, Union ist mittendrin im Mittelfeld, das die halbe Liga umfasst.

Die Bedingungen annehmen können – das zeugt von Qualität im Kopf

André Hofschneider kennt einige der Gründe dafür, dass sein Team und so viele andere gerade einen Leistungs-Zickzackkurs hinlegen: "Der Winter ist ein Thema: Mal hast du super Rasen, wie in Bielefeld, mal hast du schwierige Bedingungen wie in Braunschweig – da muss sich jeder drauf einstellen können." Wie sich Hofschneider auf die eisigen Bedingungen einstellt, hat er bei der Pressekonferenz eindrucksvoll unter Beweis gestellt: Auch bei Minus Sieben Grad in Köpenick bleibt der Trainer seinem bevorzugten Beinkleid treu und kommt in kurzer Hose. Die Liga sei ausgeglichen, leichte Spiele gebe es nicht, erklärt er weiter. "Ob das für gutes oder schlechtes Niveau spricht, müssen andere beurteilen."

Unions einzige Siegesserie begann gegen Kaiserslautern

Zehn Spiele stehen in dieser Zweitligasaison noch aus. Einzig in der Hinrunde gelingt es den Eisernen für ein paar Wochen, die erwünschte Konstanz zu zeigen: Vier Spiele in Serie kann Union damals gewinnen, beginnend mit dem Spiel gegen Kaiserslautern, dem Gegner am Freitagabend. Nach Tabellenschlusslicht Lautern bekommen die Köpenicker es in den kommenden Wochen mit Aue und Fürth zu tun. Drei Abstiegskandidaten. Ein Charaktertest. Und die Chance auf einen Zwischenspurt um Platz Drei. "Die Tabelle lügt so spät in der Saison nicht. Wir stehen zu Recht da, wo wir stehen. Das gilt auch für Kaiserslautern“, so Hofschneider.

Wegen der Auswärtsschwäche: "Wollen uns nicht bei Fans entschuldigen müssen."

Mehr als 1.000 Fans werden Union beim Tabellenschlusslicht die Daumen drücken, ein Sonderzug fährt von Berlin bis in die Pfalz. "Wir wollen, dass die Fans diese lange Rückreise endlich mit einem Lächeln antreten können.", hofft Hofschneider. In den vergangenen sechs Auswärtsspielen gelingen Union nur drei Unentschieden, bei drei Niederlagen. In Kaiserslautern kann Trainer Hofschneider seine Mannschaft in Bestbesetzung aufs Feld schicken. Bis auf die Langzeitausfälle Fabian Schönheim und Kenny Prince Redondo, die wegen Knieverletzungen fehlen, sind alle Spieler einsatzbereit.



Die Sturmspitzen Sebastian Polter und Steven Skrzybski hätten ihren Platz in der Startelf sicher, alle anderen müssen um ihren Platz kämpfen. Hofschneider und sein Team haben sich darauf verständigt, weniger zu reden. Jetzt sei es an der Zeit, jedes Spiel wie ein Endspiel anzugehen. Die Mentalität, die die Kicker beim 2:1-Erfolg gegen Sandhausen gezeigt haben, sei viel versprechend. Genauso wie die Gespräche und Trainingseindrücke im Laufe der Woche. Die 2.Liga sei in erster Linie Arbeit, so Hofschneider. Vielleicht steht am Ende dieser Arbeit ja doch noch das Vergnügen, mit dem Aufstieg in die Bundesliga.

