Tore durch Skrzybski und Pedersen - Union gewinnt nach furiosem Start 2:1 gegen Sandhausen

24.02.18 | 15:37 Uhr

Es ist der sechste Heimsieg der Saion - und es lässt vor allem den schwachen Auftritt gegen Braunschweig vergessen: Nach überragender Anfangsphase schlägt Union Berlin den SV Sandhausen mit 2:1. Doch es wurde in der zweiten Halbzeit noch einmal richtig spannend.



Mission Wiedergutmachung, diese Überschrift trug das Heimspiel des 1. FC Union Berlin gegen den Tabellenvierten SV Sandhausen. Nach der erschreckend schwachen Niederlage in Braunschweig (0:1) vergangene Woche ("Es fehlte an allem, aber vor allem an Laufbereitschaft", hatte Trainer André Hofschneider anschließend gesagt), und nur einem Sieg aus den vergangenen sieben Partien, sollte gegen das Überraschungsteam aus Baden-Württemberg alles besser werden. Mit einem Sieg würden die Köpenicker den Rückstand auf Relegationsplatz drei auf nur drei Pünktchen schmelzen lassen.

Frühe Führung durch den Besten

Die Berliner mit Kapitän Felix Kroos, nach abgesessener Sperre zurück in der Startelf, begannen das Spiel vor gut 20.000 lautstarken Zuschauern im Stadion An Der Alten Försterei, als ginge es um Leben und Tod. Engagiert, bissig und aggressiv ging der Tabellenneunte zu Werke. Im 4-3-3-System attackierten die Rot-Weißen früh und tief in des Gegners Hälfte - und wurden sehr früh belohnt. Nach schönem Angriff und direktem Spiel, steckte Simon Hedlund auf den startenden Steven Skrzybski durch, der sich rechts im Strafraum gegen seinen Gegenspieler durchsetzen konnte und einfach mal aus 15 Metern trocken abzog. Die Kugel schlug flach im kurzen Eck ein (4.). Das Stadion stand zum ersten Mal Kopf. Der Jubel des Torschützen sprach Bände: Der Druck der vergangenen Wochen schien sich mit einem Mal zu entladen. Das elfte Saisontor für den in den vergangenen Wochen wohl stärksten Unioner, ein ganz wichtiges für die Gastgeber.

Union legt nach - und wie

Auf dem seifigen, unangenehm zu bespielenden Rasen, machten die Eisernen einen sehr stabilen und kontrollierten Eindruck in der Anfangsphase. Mal machten sie selber das Spiel, mal ließen sie die Sandhäuser kommen und schalteten blitzschnell um. Es entstand phasenweise der Eindruck, als würden die Berliner die gesamte, suboptimale Saison in den ersten Minuten dieser Partie zum Guten wenden wollen. In der 20. Minute gab es nach einem gefährlichen Berliner Konter eine Ecke von der linken Seite. Innenverteidiger Marc Torrejon verlängerte eine kurze, halbhoch gespielte Variante mit dem Kopf an die Latte, den Rebound drosch der völlig allein gelassene Kristian Pedersen ins Netz. Union spielte wie im Rausch, die Bälle fielen den Köpenickern optimal vor die Füße und sie verwerteten eiskalt. Kurios: Der SV Sandhausen hatte vor der Partie mit nur 19 Gegentreffern die beste Abwehr der Liga. Davon war in der Anfangsphase nicht viel zu sehen.

In der ersten Hälfte überlegen - in der Zweiten überrumpelt

Es war jedoch nicht so, als wäre der Überraschungs-Aufstiegskandidat aus Sandhausen überhaupt nicht im Spiel, doch fanden sie gegen die bisweilen fast übermotivierten Unioner keine Lösungen in der Offensive. Im Verlaufe der ersten Halbzeit beruhigte sich die Partie. Union kontrollierte die Begegnung, ließ Ball und Gegner laufen und kommen. Zwar kamen die Sandhäuser immer wieder zu Abschlüssen, aber wirklich gefährden konnten sie den Kasten von Keeper Daniel Mesenhöler nicht. So ging es mit einer verdienten 2:0-Führung in die Pause. Die zweite Halbzeit begann dann spektakulär, weil total überraschend. Drei Minuten nach Wiederbeginn kombinierte sich der SVS schnell, schnörkellos und direkt in den Köpenicker Strafraum. Am Ende der Kette stand Sandhausens Mittelfeldmann Förster total frei und musste aus kurzer Distanz nur noch einschieben. Déjà-Vu aus der ersten Halbzeit, nur in Schwarz-Weiß anstatt in Rot-Weiß. Die Gäste waren zurück im Spiel. Mit dem Anschlusstreffer stand eines dann bereits fest: Die Berliner würden auch im elften Spiel in Folge nicht zu Null spielen.

Es geht nicht ohne ein wenig Zittern

Von jetzt auf gleich wurde ein verhältnismäßig ungefährdetes Spiel für die Unioner wieder eng. Sandhausen verteidigte nun konsequenter und hatte in der Offensive hochkarätige Chancen - allen voran Stürmer Sukuta-Pasu wirbelte die Berliner Abwehr ein ums andere Mal ordentlich durcheinander. Mitte des zweiten Durchgangs konnten die Gastgeber tatsächlich froh sein, nicht bereits den Ausgleich kassiert zu haben. Für den Union-Fan eine wahre Tortur, für den neutralen Zuschauer höchst unterhaltsam: Es ging jetzt hin und her. Skrzybksi, Polter und Hedlund verpassten in Gemeinschaftsarbeit die Vorentscheidung (69.), die Sandhäuser hatte ihrerseits gefährliche Offensiv-Aktionen. Mit Anbruch der letzten zehn Minuten bekamen die Eisernen die Partie wieder besser in den Griff. Die rot-weiße Defensive hielt Ball und Gegner weiter weg vom eigenen Gehäuse. Mit Unterstützung der Fans brachte das Team von André Hofschneider das 2:1 über die Zeit. Der Blick der Berliner kann nun langsam aber sicher wieder nach oben gehen. Der Abstand zum Relegationsplatz beträgt vorübergehend nur noch drei Punkte. Am kommenden Freitag geht es dann zu Abstiegskandidat Kaiserslautern. Sendung: Antenne Brandenburg, 24.02.2018, 13 Uhr