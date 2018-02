Sonntagnacht steigt in Minneapolis der 52. Super Bowl, eines der größten Sportevents auf diesem Planeten. Björn Werner ist der einzige Berliner, der jemals in der NFL gespielt hat. Er kennt sich aus mit schnellem Reichtum und Ruhm, aber auch mit Enttäuschungen.

Er ist eine beeindruckende Erscheinung, dieser Mann, den es einst mit 16 Jahren aus Berlin-Reinickendorf in die große American-Football-Welt verschlug. 1,92 Meter ist Björn Werner groß. 120 Kilogramm schwer. "The Berlin Wall" haben sie ihn in den USA genannt - die Berliner Mauer. Wenn in der Nacht auf Montag der 52. Super Bowl zwischen den Philadelphia Eagles und den New England Patriots über die Bühne geht, dann wird der 27-Jährige, wie über 100 Millionen Menschen allein in den Vereinigten Staaten, vor einem Monitor sitzen. Er kommentiert die Partie für den Streamingdienst DAZN. Dass der ehemalige Verteidiger nicht mehr auf dem Platz steht, hat verschiedene Gründe. "NFL steht für 'Not for long'", sagt er und schmunzelt.

Björn Werner ist der erste und einzige Berliner bislang, der in der US-amerikanischen Profiliga NFL gespielt hat. Vom Nachwuchs der Berlin Adler wechselte er als Jugendlicher an die top ausgestattete High School nach Connecticut - der Starschmiede von morgen. "Meine Eltern haben mich erst mal ausgelacht", erzählt Werner. "Die Schulen kosten 60.000 Dollar im Jahr. Das Geld hatten wir natürlich nicht. " Doch ein Förderprogramm der NFL übernahm die Kosten. Man glaubte an den großen Jungen aus Reinickendorf.