Füchse Berlin unterliegen im EHF-Pokal - Chancenlos in Potsdam

07.02.18 | 22:29 Uhr

Im ersten Pflichtspiel 2018 kassieren die Füchse Berlin im Heimspiel gegen Saint Raphael aus Frankreich mit 21:26 eine Niederlage. Kein guter Start ins neue Jahr und in die Gruppenphase. Von Friedrich Rößler

Neues Jahr, neues Glück - doch nicht für die Füchse Berlin. Im ersten Gruppenspiel des EHF-Cups verlieren die Handballer ihr Heimspiel am Mitwoch deutlich mit 21:26 (7:13). Vor der Partie hat Trainer Velimir Petkovic, der am Montag seinen Vertrag bis 2020 verlängert hatte, noch betont, wie wichtig ein Heimsieg für den Start in die Gruppenphase wäre. Nach dem Spiel wirkt seine Mannschaft ernüchtert. Ohne Chance, von Anfang an.

Nur der Gegner führt

Wegen der Hallen-Hockey-WM spielen die Füchse Berlin ihre Europa-Pokal-Partie vor 2.500 Zuschauern in der MBS-Arena in Potsdam und laufen sofort einem Rückstand hinterher. Die kurze Vorbereitungszeit nach der Handball hat Spuren hinterlassen, die Gastgeber finden nicht richtig ins Spiel, bringen ihre Abschlüsse nicht im Tor unter. Nur drei Tore nach dreizehn Minuten, beim 3:7 nimmt Füchse-Trainer Petkovic eine Auszeit, die aber nichts am Spielverlauf ändert. Ohne Spielmacher Petar Nenadic, der zum ungarischen Club Veszprem gewechselt ist, und ohne den verletzten Paul Drux liefern die Berliner weiter eine schwache Vorstellung ab. In der 37. Minute steht es 9:17, die Niederlage fällt am Ende nicht ganz so hoch aus, weil die Franzosen von der Côte d’Azur ihre Kräfte schonen. Fabian Wiede und Marko Kopljar zählen mit jeweils vier Treffern zu den erfolgreichsten Füchse-Schützen.

Nur der Gruppenerste kommt weiter

Mit der Auftaktniederlage schwinden die Chancen auf das Weiterkommen in der Gruppenphase, um das Viertelfinale zu erreichen, muss der Hauptstadtclub im nächsten Spiel am 15. Februar das schwedische Team Lugi Hf schlagen. Nur der Gruppenerste kommt weiter. Am Samstag muss der Tabellenzweite der Bundesliga zu den Eulen nach Ludwigshafen.

