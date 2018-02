Hertha BSC ist aus München nicht nur mit einem überraschenden Punktgewinn durch das Unentschieden gegen den Tabellenführer zurückgekehrt. Auch zwei verletzte Spieler traten die Heimreise nach Berlin an.

Bei Fabian Lustenberger liegt der Verdacht auf einen Nasenbeinbruch vor, Vladimir Darida hat Probleme mit einem verletzten Zeh. "Mit Darida könnte es Probleme geben", sagte Assistenztrainer Rainer Widmayer am Sonntag beim Auslaufen der Hertha-Reservisten auf dem Schenckendorffplatz im Hinblick auf die nächste Partie auf Schalke am kommenden Samstag. Vedad Ibisevic trainierte trotz seines Nasenbeinbruchs am Sonntag bei eisigen Temperaturen ohne Gesichtsmaske, nur mit einem Pflaster über der lädierten Nase.