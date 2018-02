Bild: imago sportfotodienst

1:1-Unentschieden gegen Hoffenheim - Hertha rettet einen Punkt

03.02.18 | 18:44 Uhr

Salomon Kalou hat Hertha BSC gegen 1899 Hoffenheim einen Punkt gesichert. In einer spielerisch schwachen ersten Halbzeit war Hertha kurz vor der Pause in Rückstand geraten. Aus der Kabine aber kamen die Berliner mit viel Energie zurück und belohnten sich.

Trainer Pal Dardai hatte gewarnt. Vor einem unbequemen Gegner und vor Hoffenheimer Standards. In den letzten Begegnungen zwischen Hertha und der TSG haben die Kraichgauer oft nach Ecken und Freistößen Tore gegen die Berliner erzielt. Dardai sprach daher von einem Kampfspiel, in dem es Geduld brauche. Den Kampf haben die Blau-Weißen im Olympiastadion von Anfang bis Ende des Spiels angenommen, auch wenn das bedeuten sollte, dass in der ersten Halbzeit offensiv wenig funktioniert.



Hoffenheim muss früh wechseln

In der elften Minute klärt die Hertha-Defensive im Verbund die erste Ecke gegen sich, die Standard-Warnung vom Trainer ist also angekommen. Ein paar Minuten später schießt Innenverteidiger Jordan Torunarigha den Ball weg und tritt dabei dem Hoffenheimer Kerem Demirbay unglücklich auf den Fuß. Der Offensivmann ist so übel umgeknickt dabei, dass er mit Verdacht auf eine Sprunggelenk-Verletzung ins Krankenhaus gefahren wird.

Kaum Strafraumszenen, keine Tore

Anschließend wechseln sich beide Mannschaften mit Fehlern im Aufbauspiel ab. Hoffenheim rennt sich in der Berliner Defensive fest, Hertha nutzt die wenigen Konter nicht und so braucht es Geduld, um Freude am Spiel aufkommen zu lassen. Diese wird fast belohnt, als Peter Pekarik aus halbrechter Position in der 30. Spielminute an Hoffenheims Torhüter Oliver Baumann scheitert.

Elfmeter statt Abseitspfiff

Dann folgt in der 38. Minute der große Aufreger des Spiels: Elfmeter für Hoffenheim. U21-Europameister Niklas Stark bringt Nico Schulz zwar zu Fall, der ehemalige Hertha-Spieler kam aber aus abseitsverdächtiger Position - für die 32.598 Zuschauer schwer zu erkennen, dafür aber für Schiedsrichter Deniz Aytekin. Eine mögliche Abseitspostion hob sich dadurch auf, da es zuvor eine kontrollierte Ballannahme gegeben hat und damit eine neue Spielsituation entstanden sei. Deswegen kein Abseits, sondern Foul und Elfmeter für die Gäste. Den verwandelt Andrej Kramaric sicher.

Ausgleich nach Umstellung

Nach dem Wechsel kommen beide Mannschaften wieder nicht richtig in Fahrt. Das hat Hertha-Trainer Pal Dardai wohl dazu veranlasst, Vedad Ibisevic für den erfolglosen Alexander Esswein in der 57. Spielminute einzuwechseln. Die Heimmannschaft stürmt ab dem Moment mit einer Doppelspitze: Davie Selke und Ibisevic. Und prompt fällt in der 58. Minute der Ausgleich. Valentino Lazaro flankt von rechts wunderbar angeschnitten in die Mitte des Hoffenheimer Strafraums genau auf den Kopf von Salomon Kalou, der aus neun Metern den Ball ins Netz wuchtet. Ausgleich.

Remis fast verspielt

Nachdem Torunarigha zwei Mal verletzt am Boden liegt und nach kurzer Behandlung weiterspielen kann, scheint das Spiel in einem Remis zu enden. In der zweiten Minute der Nachspielzeit wehrt Herthas Keeper Thomas Kraft mit einer großartigen Reaktion einen leicht abgefälschten Schuss von Nadiem Amiri zur Ecke ab. Daraus entwickelt sich ein letzter Berliner Konter, der trotz Überzahlsituation nichts einbringt. Am Ende müssen beide Teams mit der Punkteteilung zufrieden sein, ob sie wollen oder nicht. Hertha steht nun nach vier sieglosen Spielen auf Platz Zehn, hat elf Punkte Abstand auf einen direkten Abstiegsplatz und fünf Punkte Abstand auf die Europa-League-Plätze.

