Historisches liegt in der Luft. Denn Hertha BSC kann gegen Mainz sein 1000. Bundesliga-Tor im Olympiastadion erzielen. 998 Treffer waren es bislang, darunter unvergessliche Momente wie Marcelinhos Lupfer aus fast 50 Metern gegen den SC Freiburg oder Alex Alves' rotzfreches Tor von der Mittellinie gegen den 1. FC Köln im Jahr 2000. Zwar hat Hertha-Coach Pal Dardai seinen Spielerpass schon vor einiger Zeit abgegeben und seitdem auch ein paar Kilogramm zugelegt, doch die Aussicht auf das Jubiläumstor wecken in ihm Comebackträume. Augenzwinkernd erklärt der Ungar: "Jetzt muss ich mir ein XL-Trikot besorgen und dann bin ich dabei. Ich will das Tor auch schießen."

Doch viel wichtiger als die Geschichtsbücher ist die aktuelle Bundesligatabelle. Dort kann Hertha mit einem Sieg gegen Mainz auf den siebten Platz vorrücken. Es wäre die besten Platzierung seit dem Saisonstart. Doch im Mittelfeld der Liga geht es eng zu, so dass nicht nur die Berliner einen kleinen Sprung in der Tabelle anpeilen. Das ist auch Abwehrspieler Niklas Stark bewusst. Für den gebürtigen Franken "ist viel möglich. Das gibt uns natürlich Motivation, aber nicht nur uns."

Der FSV Mainz 05 hat derweil ganz andere Sorgen. Die Rheinhessen stehen auf dem Relegationsplatz und leiden unter der schlechten Stimmung im Umfeld des Vereins. Die letzten vier Bundesligaspiele gingen allesamt verloren, im DFB-Pokal war jüngst nach einer indiskutablen Leistung gegen Eintracht Frankfurt im Viertelfinale Endstation. Ebenso gebeutelt wie die Mainzer Mannschaft ist auch der Rasen im Olympiastadion. Dem setzt das Winterwetter ordentlich zu. Vor diesem Hintergrund erwartet nicht nur Dardai ein intensives Kampfspiel. Denn während Mainz gegen den Absteig strampelt, geht es für Hertha darum, nach dem überraschenden Sieg in Leverkusen nachzulegen und sich etwas Punktespeck anzufressen. Schließlich haben es die nächsten Aufgaben mit den Spielen beim FC Bayern und auf Schalke in sich.

Das passt es Dardai natürlich gut ins Konzept, dass Jordan Torunarigha wieder fit ist. Der junge Verteidiger litt an einer Beckenprellung. Das schmerzt zwar noch immer, was Torunarigha aber mit einem trotzigen "Nur die Harten kommen in den Garten" abtut. Auch Davie Selke kann nach seiner Erkältung wieder eingreifen. Damit hat Dardai die Wahl. Er kann in der Offensive auf Selke setzen, auf Ibisevic oder auf beide. Hungrig sind sie alle auf den zweiten Sieg im neuen Jahr. Und auf das 1000. Tor.



Sendung:Inforadio, 16.02.2018, 11:15 Uhr