In Sachen Fitness geht Hertha BSC derzeit neue Wege. Mithilfe einer App geben die Spieler täglich Auskunft über ihr Befinden und die Trainer passen die Belastung entsprechend an. Die Spieler finden's gut. Von Dennis Wiese

Niklas Stark verbringt ruhige Nächte. Acht bis neun Stunden Schlaf kann sich Herthas Abwehrspieler Nacht für Nacht gönnen. Sein Kollege Alexander Esswein steht ihm dabei in nichts nach. Und das, obwohl seine kleine Tochter Emilia Malea gerade mal ein Jahr alt ist und damit durchaus Unruhepotential mit sich bringt. Laut Esswein aber kein Problem, denn "meine Tochter schläft eigentlich jede Nacht durch."

Dass die Hertha-Profis ihren Schlafrhythmus so gut kennen, hat einen simplen Grund. Sie werden jeden Morgen danach gefragt. Von der App "Sports One", mit der die Berliner die Verfassung ihrer Spieler dokumentieren. Morgens um acht klingelt das Smartphone und stellt fünf Fragen zum allgemeinen Wohlbefinden: Wie geht's? Wie fühlt sich die Muskulatur an? Wie erholsam war der Schlaf? Wie ist die Stimmung? Welchen Stress gibt es?