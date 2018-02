Regionalliga-Nordost-Tabellenführer Energie Cottbus bleibt in dieser Saison zwar ungeschlagen, an das Spiel bei Budissa Bautzen wird sich aber wohl keiner lange erinnern. Die Lausitzer taten sich lange Zeit schwer und kamen erst in der Schlussphase in Schwung.

Doch entgegen aller Vermutungen, begann das Spiel verhalten. Beide Mannschaften schienen zunächst auf Sicherheit bedacht. Der Gastgeber spielte so, wie es schon viele Gegner im bisherigen Saisonverlauf gegen den haushohen Favoriten aus Cottbus taten. Die Sachsen standen tief, machten die Räume in der Verteidigung eng und ließen den Ball und Spiel kontrollierenden Tabellenführer nicht zur Entfaltung kommen. Konsequenterweise gab es in der ersten Viertelstunde nur eine Torchance auf der Bautzener Müllerwiese zu bestaunen. Und wieso eigentlich bestaunen? Weil die Torannäherung auf das Konto der Sachsen ging. In der zwölften Minute spielte der Tabellendreizehnte schnell über die linke Seite und Stürmer Tony Schmidt setzte in der Mitte mit einem Schuss über das Tor das erste Ausrufezeichen.

Energie tat sich schwer gegen die gut pressenden Gastgeber. Doch nach und nach fand der Tabellenführer besser in die Partie und auch die Aktionen Richtung gegnerisches Tor wurden zielstrebiger. Rechtsverteidiger Andrej Startsev hatte die erste ernstzunehmende Torchance - sein Schuss von der rechten Seite ging aber nur ans Außennetz. Der Abschluss wirkte zumindest kurzzeitig wie ein Weckruf für die Niederlausitzer. Stürmer Streli Mamba hatte nur Sekunden später die nächste gute Möglichkeit. Energie begann endlich zu kombinieren und die deutliche technische Überlegenheit auszuspielen - so machte es zumindest den Eindruck. Doch dieser sollte nur von kurzer Dauer sein. Die Bautzener störten immer wieder den Spielrhythmus des Tabellenführers, so dass sich bis zur Pause nicht mehr viel in beiden Strafräumen tat. Die Mannschaft von Claus-Dieter Wollitz konnte mit der eigenen Leistung nicht zufrieden sein, die Bautzener wiederum hatten sich das torlose Remis zur Pause redlich verdient.

Die Cottbuser kamen wie ausgewechselt aus der Kabine. Gleich die ersten Sekunden waren druckvoller und chancenreicher als die gesamte erste Halbzeit. Eine Hereingabe von Schlüter fand keinen Abnehmer, einen Freistoß von Viteritti entschärfte der Bautzener Keeper. Doch auch der Außenseiter beteiligte sich wieder an der Partie und kam selbst zu Möglichkeiten. Endlich, werden sich die Zuschauer gedacht haben, wurde es ein unterhaltsameres Fußballspiel. Die Cottbuser blieben nichtsdestotrotz weit hinter den eigenen spielerischen Ansprüchen: Es fehlte an Tempo, aber phasenweise auch an den zündenden Ideen. Selten wurde einmal schnell und konsequent nach vorne kombiniert. Bezeichnend dann die Entstehung der mit Abstand besten Cottbuser Tormöglichkeit dieser Partie: Wieder war es Rechtsverteidiger Andrej Startsev, der sich mit nach vorne einschaltete. Eine Flanke in die Mitte verunglückte aber vollends, so dass der Ball aus gut dreißig Metern an die Latte segelte. Den Nachschuss konnte der eingewechselte Broschinski nicht richtig verarbeiten (64.).

Energie schien nun endgültig den Vorwärtsgang gefunden zu haben. Jetzt gab es auch Chancen am Fließband. Mamba, Weidlich und Co wirbelten die Bautzener Abwehr zwar durcheinander, die Gastgeber bekamen aber immer wieder irgendwie ein Bein dazwischen. Die Lausitzer überrollten die Bautzener in der Schlussphase mit wütenden Angriffen, aber es sollte einfach nicht sein mit dem Toreschießen an diesem Nachmittag. So blieb es bei einem torlosen Remis. Die Cottbuser werden diese Punkteteilung mit Sicherheit verkraften können. Der Vorsprung auf den Tabllenzweiten BFC Dynamo beträgt beruhigende 17 Punkte.

