imago sportfotodienst Video: rbb UM6 | 19.02.2018 | Simon Wenzel | Bild: imago sportfotodienst

Der singende Stadionsprecher - Schlager in der Landesliga

19.02.18 | 13:03 Uhr

Ein Heimspiel vom Landesligisten SG Sportfreunde Johannisthal ist immer eine Reise wert. Der singende Stadionsprecher Ronny Rothé schmettert Schlager ins weite Rund - und wird von den eigenen Fans gefeiert. Von Robin Krempkow

Showtime in Johannisthal: Der singende Stadionsprecher Ronny Rothé ist die Attraktion beim Landesligisten SG Sportfreunde Johannisthal. Und das nicht auf dem Platz, sondern an der Seitenlinie. Der Entertainer spricht, feuert an - aber vor allem: Er singt! Acht Minuten vor dem Anpfiff beginnt seine große Performance: "Die erste Strophe unserer Hyyyyyymmneee".



Richtig gelesen, der Landesligist hat eine eigene Hymne. Und die kommt richtig gut bei den Fans und auch beim Kapitän Robin Hoth an: "Als Spieler ist es immer ein Highlight, hier aufzulaufen mit der Hymne. Das motiviert einen nochmal mehr."

Berlins bester Stadionsprecher

2010 war Rothé Jugendtrainer in Johannisthal und für die Vereinsfeiern verantwortlich. Angetrieben von seiner Liebe zum Fussball und zum Gesang schrieb der 63-Jährige eine Vereinshymne und wurde zum Stadionsprecher: "Und dann habe ich das zum ersten Mal auch auf dem Sportplatz gesungen und da waren die sowas von begeistert. Das ging dann bis in die kleinsten Kreise hinein, wo auch die Mannschaft dann sagte: 'Das gibt uns einen gewissen Aufschwung, so aufzulaufen.' Und dem Publikum gab es so eine kleine Atmosphäre, also ob hier was Größeres passieren würde in der folgenden Zeit." Der Alleinunterhalter hat auch viele Schlager im Repertoire, und diese werden von den eigenen und gegnerischen Fans geliebt.

London calling

Eine weitere Rarität auf der Sportanlage in Treptow ist eine alte, rote Londoner Telefonzelle. Wenn dort ein Anruf eingeht, muss Rothé ran: "Die kommt dann zum Einsatz beim Tor. Dann fängt sie an zu klingeln. Und jeder weiß: Oh, jetzt ist ein Tor gefallen. Das hört man also auch außerhalb des Sportplatzes, dann, wenn die klingelt. Das ist wie eine Live-Übertragung: Jetzt haben die da wieder was geschossen." Johannisthal gegen Stern Marienfelde bleibt torlos, die Tormusik fällt diesmal leider aus. Aber die Show muss bekanntlich weitergehen: Ronny Rothé wird die Fans auch in Zukunft mit seiner Stimme verzücken. Sendung: rbb UM 6, 19.02.2018, 18 Uhr