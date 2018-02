Bild: imago/foto2press

WM in der Max-Schmeling-Halle - Die Hockey-Welt schaut nach Berlin

07.02.18 | 07:43 Uhr

Am Mittwoch startet in der Berliner Max-Schmeling-Halle die Hallenhockey-WM. Die Indoor-Variante steht im Schatten des beliebteren Feldhockeys. Doch die WM könnte spektakulär werden: Deutschland zählt bei den Männern wie bei den Frauen zu den Favoriten.

Die Erwartungshaltung ist enorm. Denn Deutschland ist bei der Hallenhockey-WM im eigenen Land, die am Mittwoch in Berlin startet, der Favorit – und fühlt sich in dieser Rolle auch sichtlich wohl. "Für uns führt kein Weg daran vorbei. Natürlich wollen wir den Titel vor heimischem Publikum nach Deutschland zurückholen", erklärt Kapitän Martin Häner. "Es ist eine Heim-WM. Ein anderes Ziel als den Titel sollte es da nicht geben", ergänzt Team-Kollege Martin Zwicker. Für die beiden Spieler des Berliner Hockey Clubs wird das Turnier in der Max-Schmeling-Halle vom 7. bis 12. Februar ein Heimspiel - allerdings nur geografisch. Denn für beide sind es die ersten Länderspiele unterm Hallendach. "Die Hälfte der Jungs hat kein internationales Indoor-Spiel vorzuweisen", erklärt Bundestrainer Stefan Kermas. Er erhoffe sich aber Vorfreude auf etwas, das die meisten im Team noch nie erlebt hätten.

Bereit für die Heim-WM: DHB-Trainer Stefan Kermas mit Kapitän Martin Häner, Christopher Rühr und Martin Zwicker. Bild: rbb/Sebastian Meyer

Großer Bruder Feldhockey

Die Paradedisziplin ist und bleibt das Feldhockey. Terminkollisionen mit der populäreren Kunstrasen-Variante sind der häufigste Grund für das Fehlen von Nationalspielern bei internationalen Hallen-Events. Deutsche Mannschaften wurden deswegen in der Vergangenheit oft und meist auch erfolgreich mit Bundesligaspielern aufgestockt, die durch gute Leistungen während der Saison aufgefallen waren. Die bevorstehende Heim-WM in der Max-Schmeling-Halle aber reizte auch die besten Deutschen. "Wir haben alle richtig Bock auf ein Endspiel vor ausverkaufter Halle", sagt Mats Grambusch von Rot-Weiß Köln. Und dort will die männliche DHB-Auswahl dann mit dem fünften WM-Titel an ihre Erfolge anknüpfen. Bis auf 2015 gewann Deutschland jedes der seit 2003 ausgetragenen Turniere. Die deutsche Liga gilt als eine der stärksten. Deshalb macht sich Grambusch auch keine Sorgen wegen der Fitness der Mannschaft: "Wir sind so kurz nach der Deutschen Meisterschaft auf einem hohen Niveau, das wir mitnehmen können". Auf dieses Niveau müssen die DHB-Männer bauen. Um als Mannschaft zu funktionieren, müssen ein Drei-Tage-Lehrgang im Januar und zwei Testspiele im Februar reichen. "Wir müssen gucken, dass wir uns in der Gruppenphase schnellstmöglich finden. In den Entscheidungsspielen spielen wir nur gegen gute Mannschaften, die uns vor Aufgaben stellen werden", kündigt Kapitän Häner an.

Auch bei den Frauen ist Deutschland Favorit

Die DHB-Frauen kämpfen gleichzeitig um ihren dritten Titel. Ihre Situation bei der Doppel-WM ist ähnlich: Die Teams müssen sich innerhalb kürzester Zeit zusammenfinden. Denn aufgrund der Bundesliga-Saison, die erst kürzlich endete, ist nicht nur die Belastung der Spielerinnen immens, sondern auch die Vorbereitung kurz. Frauen-Co-Trainer Florian Keller meint: "Erst einmal wird es wichtig sein, gut in das Turnier zu starten und die Stimmung in der Halle aufzusaugen. Dann gilt es bereit zu sein, wenn die wichtigen Spiele am Wochenende kommen". Bei den Weltmeisterschaften 2015 in Leipzig hatte Seriensieger Deutschland beide Titel an die Niederlande verloren. Der Deutsche Hockey Bund jedenfalls will mit der Heim-WM in neue Dimensionen vorstoßen und den bestehenden Hallenhockey-Weltrekord von 5.800 Zuschauern einstellen. Der Finaltag am Sonntag ist mit mehr als 8.000 Tickets bereits ausverkauft. Karten für alle anderen Turniertage gibt es noch an der Tageskasse ab 12 Euro.

Sendung: rbb UM6, 06.02.2018, 18.00 Uhr

Deutsche Spiele Mittwoch (07.02.) 11.20 Uhr: Deutschland - Russland (Frauen) 12.30 Uhr: Deutschland - Kasachstan (Männer) 18.20 Uhr: Deutschland - Namibia (Frauen) 20.40 Uhr: Deutschland - Australien (Männer) Donnerstag (08.02.) 11.20 Uhr: Ukraine - Deutschland (Frauen) 12.30 Uhr: Tschechien - Deutschland (Männer) 18.20 Uhr: Tschechien - Deutschland (Frauen) 19.30 Uhr: Polen - Deutschland (Männer) Freitag (09.02.) 11.50 Uhr: Deutschland - Trinidad & Tobago (Männer) 15.20 Uhr: Deutschland - Australien (Frauen) Viertelfinale (Männer) Samstag (10.02.) Viertelfinale (Frauen) Halbfinale (Männer) Sonntag (11.02.) Finale & Spiel um Platz 3 (Frauen & Männer)