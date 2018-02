2:0-Auswärtssieg in Leverkusen

Hertha gewinnt 2:0 in Leverkusen. Es ist der erste Sieg für die Berliner in diesem Jahr und das gleich beim Champions-League-Anwärter. Doch nicht die beiden Treffer blieben besonders in Erinnerung, sondern ein Freistoß für Leverkusen aus sieben Metern Torentfernung. Von Uri Zahavi