Bild: imago sportfotodienst/Ahlberg

EHF-Cup gegen Lugi Lund - Füchse gewinnen Gastspiel in Schweden

15.02.18 | 20:38 Uhr

Die Füchse Berlin haben im EHF-Pokal den ersten Sieg in der Gruppenphase geschafft. Beim schwedischen Klub Lugi Lund kamen die Berliner am Donnerstagabend dank einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte zu einem 32:27-Erfolg.

Happy End beim Ausflug der Füchse nach Schweden: Die Berliner haben das zweite Spiel in der Gruppenphase des EHF-Pokals mit 32:27 gewonnen. Dabei sah es lange Zeit nicht gut aus für die Füchse - zur Halbzeit führten die Gastgeber mit 16:12. Im Vorfeld von einem "Do or die"-Spiel für die Berliner Füchse gesprochen zu haben, mag ein wenig übertrieben gewesen sein. Trotzdem stand vor der Partie beim Viertplatzierten der schwedischen Handballliga einiges auf dem Spiel und die Schützlinge von Trainer Velimir Petkovic gehörig unter Druck. "Wir wollen in Schweden gewinnen, egal wie", legte sich der Coach fest.

Füchse finden nur schwer in die Partie

Die erste Begegnung im europäischen Wettbewerb hatte der Handball-Bundesligist gegen die Franzosen von St. Raphael in der heimischen Max-Schmeling-Halle verloren. Nach dem überzeugenden Auswärtssieg in der Liga gegen Ludwigshafen am vergangenen Samstag, gingen die Berliner jedoch mit breiter Brust in die Partie. Ohne die verletzten Fabian Wiede und Paul Drux, begann die Partie in der spärlich besetzten Halle ausgeglichen. Die Füchse hielten gegen den Gastgeber gut mit und wirkten in den Anfangsminuten auf der Höhe. Beim Stand von 4:4 dann jedoch der Bruch. Die Schweden zogen das Tempo an und legten im Anschluss einen 7:1-Lauf hin. Die Berliner streuten immer wieder Unsicherheiten und Unkonzentriertheiten ein - innerhalb weniger Minuten stand es 14:7 und die Füchse liefen einem gehörigen Rückstand hinterher.

Starke Moral am Ende der ersten Halbzeit

Was man den Berlinern jedoch zu Gute halten musste: Sie nahmen den Kampf an. Auch wenn mitnichten alles funktionierte und man das Fehlen von Wiede und Drux, aber auch den Winter-Abgang von Topscorer Petar Nenadic deutlich merkte, ackerten sich die Füchse wieder hinein in die Partie. Kurz vor Ende der ersten Halbzeit fand die Aufholjagd zunächst ihr Ende beim Stand von 15:12 - der Rückstand betrug nur noch drei Tore. Die Hoffnung kehrte zurück in die Gesichter von Trainer Velimir Petkovic und seiner Mannen auf dem Parkett. Dass die Schweden letztlich mit einem Vier-Tore-Vorsprung in die Pause gingen, war allemal ärgerlich, konnte aber nicht über die Tendenz der Partie hinwegtäuschen. Der Bundesligist war zurück.

Die Füchse hintenraus wie eine Spitzenmannschaft

So sollte es auch in den zweiten dreißig Minuten weitergehen. Die ersten Eindrücke des zweiten Druchgangs machten dann jedoch keine große Hoffnung. Die Schweden und die Füchse wechselten sich brüderlich mit dem Tore erzielen ab, was bedeutete, die Berliner machten keinen Boden gut. Doch die Zeit der Füchse sollte noch kommen. Angeführt von einem phasenweise bärenstarken Silvio Heinevetter im Kasten, bissen sich die Berliner immer ein Stückchen näher heran an die Schweden. Zwölf Minuten vor dem Ende war es dann soweit. Die Füchse glichen zum 22:22 aus, um im Anschluss das erste Mal seit der Anfangsphase wieder in Führung zu gehen. Das Spiel, von dem man Mitte des ersten Abschnitts niemals gedacht hätte, dass es für die Berliner zu drehen wäre, war gedreht. Die Partie stand nun auf des Messers Schneide. Nur Sekunden später gingen wieder die Schweden in Führung. Die Spannung war förmlich zu greifen und die Situation erinnerte scan einen Schwergewichts-Boxkampf, in dem zwei angeknockte Kämpfer auf den Lucky Punch hofften. Beim Stand von 26:26 hatte das Warten dann ein Ende. Die Füchse legten den Vorwärtsgang ein und überroltten die Schweden füörmlich in den letzten Minuten. Am Ende hieß es 27:32 für die Füchse. Im Stile einer Spitzenmannschaft holte sich der Bundesligist den Sieg, der zwischendruch in so weite Ferne gerückt war. Zum dritten Gruppenspiel treten die Füchse am 24. Februar beim Tabellenzweiten Helvetia Anaitasuna aus Spanien an.



Sendung: rbb Aktuell, 15.02.2018, 21.45 Uhr