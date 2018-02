Die Entscheidung um die Zukunft von Christian Prokop als Deutscher Handball-Nationaltrainer und Füchse-Manager Bob Hanning als DHB-Vizepräsident ist gefallen - und sie ist druchaus überraschend. Wie DHB-Präsident Andreas Michelmann am Montag auf einer Pressekonferenz mitteilte, soll der 39-jährige Prokop die DHB-Auswahl in die Heim-WM im Januar 2019 führen. Trotz des schwachen Abschneidens bei der Europameisterschaft im Januar in Kroatien, sei die Präsidiums-Entscheidung mit einer großen Mehrheit gefallen. "Es war sehr gut, dass wir uns die Zeit für die intensive Analyse genommen haben. Ab sofort richten wir unseren Blick nach vorn, um gemeinsam eine erfolgreiche Heim-WM 2019 zu bestreiten", sagte Michelmann.

Diese Entscheidung hat ebenfalls eine große Tragweite für Füchse-Manager Bob Hanning. Der amtierende Vizepräsident des Deutschen Handballbundes hatte seine Zukunft im Verband an die Prokops geknüpft. "Ich finde es wichtig, dass man zu Entscheidungen steht und dann auch Verantwortung übernimmt", sagte Hanning nach der Pressekonferenz. Der Nationaltrainer war Hannings absoluter Wunschkandidat, für den der Handballbund sogar 500.000 Euro Ablöse an den Bundesliga-Aufsteiger SC DHfK Leipzig überwies. "Wir sind von Prokop überzeugt", fügte der Füchse-Manager an.