Bild: imago/nordphoto

24:20 gegen Leipzig - Heimsieg für Berliner Füchse

22.02.18 | 21:09

Die Füchse Berlin haben ihr Heimspiel gegen DHfK Leipzig gewonnen. Mit 24:20 setzten sich die Berliner am Donnerstagabend in der Max-Schmeling-Halle gegen die Gäste durch. Das Spiel verlief so ganz anders als die Hinrundenpartie - die war ein echter Handball-Krimi. Rückblick: Beim Stand von 30:30 war die Uhr bereits abgelaufen und die Spielzeit vorbei, die Füchse bekamen jedoch noch einen Freiwurf zugesprochen, den Steffen Fäth dann verwandelte. Die Rückrundenpartie in Berlin sah zumindest in den ersten Minuten überhaupt nicht so aus, als würde es wieder ein nervenzerreißender Drahtseilakt werden. Der Drittplatzierte der Handball-Bundesliga aus der Hauptstadt hatte den Achtplatzierten aus Leipzig in den ersten Minuten fest im Griff. Die Offensive der Berliner stellte die Sachsen immer wieder vor unlösbare Aufgaben, während die Defensive der Füchse sicher und gut sortiert stand. Nach fünf Minuten erzielte Marko Koplja das 3:0 für die Gastgeber und das Spiel schien eine sehr einseitige Richtung einzuschlagen. Dass Füchse-Keeper Silvio Heinevetter in der Anfangsphase bereits mit spektakulären Paraden glänzte, Siebenmeter hielt und früh ein Rückhalt für sein Team war, unterstützte die Eindrücke der ersten Minuten. Die Berliner waren im Angriff eiskalt und ließen die Leipziger nicht wirklich ins Spiel kommen.

Füchse verlieren den Faden

Nach 15 Minuten fanden die Gäste aber langsam ihren Rhythmus und konnten in der Folge auf ein Tor Rückstand verkürzen – und nur eine Minute später sogar ausgleichen. Den Füchsen ging in dieser Phase die Zielstrebigkeit ab, die Leipziger wiederum verteidigten aggressiv und legten eine ganz andere Körpersprache an den Tag als noch in der Anfangsphase. Es entwickelte sich eine packende Partie, mit Toren aber auch vielen ausgelassenen Chancen auf beiden Seiten. Eine Minute vor dem Pausenpfiff gingen die Leipziger erstmals in Führung, Hans Lindberg glich jedoch im Gegenzug aus. Mit 12:12 ging es in die Halbzeit.

Starke zweite Halbzeit der Füchse