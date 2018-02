Es war der Albtraum vieler Hertha-Fans in der Stadion-Frage: Ein Neubau im Brandenburgischen Ludwigsfelde. Doch nun gibt es Grund zum Durchatmen: Hertha und der Senat gaben bekannt, es gäbe nur zwei Optionen. Ludwigsfelde gehört nicht dazu.

In den laufenden Verhandlungen zwischen Hertha BSC und dem Berliner Senat sind nur noch zwei Varianten für ein künftiges Stadion des Fußball-Bundesligisten im Spiel. Wie die Senatsverwaltung am Donnerstag mitteilte, haben sich Senat und Club auf zwei Möglichkeiten festgelegt: "Neubau eines Stadions auf dem Olympiagelände und Umbau des Olympiastadions", wie es in der Mitteilung hieß.



Die ebenfalls geprüfte Variante einer reinen Fußball-Arena im brandenburgischen Ludwigsfelde ist somit endgültig vom Tisch.