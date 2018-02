Fußball-Bundesligist Hertha BSC kann im Spiel gegen Bayer 04 Leverkusen am Samstag (15.30 Uhr) wieder auf Stamm-Torhüter Rune Jarstein zurückgreifen. Der Norweger kehrte am Dienstag ins Training bei den Berlinern zurück. Jarstein hatte wegen einer Muskelverletzung die letzten drei Ligaspiele verpasst.

Jarsteins Vertreter Thomas Kraft zeigte zuletzt starke Leistungen gegen Borussia Dortmund, Werder Bremen und die TSG Hoffenheim, trotzdem sagte Hertha-Trainer Pal Dardai heute: "Wenn Rune (Jarstein) nichts passiert, dann steht er in Leverkusen wahrscheinlich im Tor."

Neben Rune Jarstein hat auch Mitchell Weiser wieder mittrainiert. Der U21-Europameister hatte ebenfalls mit einem Muskelfaserriss, zuletzt gefehlt und könnte für das Spiel am Samstag wieder im Kader stehen. Per Skjelbred trainierte am Dienstag zwar nur individuell, das sei aber eine reine Vorsichtsmaßnahme gewesen, sagte Dardai: "bei ihm sieht es gut aus." Weiter fehlen wird dagegen Innenverteidiger Karim Rekik.

Vor dem Spiel beim Tabellenzweiten Bayer 04 Leverkusen wartet Hertha weiter auf seinen ersten Sieg im Jahr 2018. Bisher gab es drei Unentschieden und eine Niederlage für die Berliner seit Ende der Winterpause.