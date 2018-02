Bild: imago/Huebner/Herkert

Berliner weiter auf Platz 11 - Hertha BSC "gewinnt" 0:0 in München

24.02.18 | 17:58 Uhr

Hertha BSC hat sich aufgerieben, alles gegeben und wurde beim Rekordmeister Bayern München mit einem Punkt dafür belohnt. Trotz zahlreicher Möglichkeiten gelang dem Tabellenführer kein Tor gegen die Berliner. Somit bleibt Hertha in dieser Saison gegen die Bayern ungeschlagen.



Die Bilanz von Hertha BSC in dieser Saison las sich vor der Partie beim übermächtig wirkenden FC Bayern München kurios: 30 Punkte hatten die Berliner geholt, dabei 30 Tore geschossen und ebenso viele kassiert. Böse Zungen sprachen seit Wochen immer wieder etwas abwertend von einem Dauerzustand: Mittelmaß. Die Bayern waren bekanntlich das genaue Gegenteil: Sie gewannen die letzten 14 Pflichtspiele, darunter alle sechs Rückrundenpartien. Hertha-Coach Pal Dardai änderte sein Team auf zwei Positionen im Vergleich zur Heimniederlage gegen Mainz 05. Matthew Leckie und Davie Selke ersetzten Per Skjelbred und Vedad Ibisevic.

Die Berliner überstehen die erste Druckphase

Die Partie begann vor 75.000 Zuschauern genauso, wie es zu erwarten war. Die Bayern ergriffen sofort die Initiative und schmissen die Offensiv-Maschine an. Doch die Berliner wirkten wach und hielten dagegen. Klar, sie überließen den Gastgebern Spielgerät und viel Raum, aber die Bayern 90 Minuten in Schach zu halten, das wussten bei der Hertha alle, war so gut wie ausgeschlossen. In der fünften Minute musste der Tabellenelfte aus der Hauptstadt die erste ernsthafte Schrecksekunde überstehen. Bayern-Linksverteidiger Alaba flankte in die Mitte, wo 20-Tore-Stürmer Lewandowski zum Kopfball hochstieg – Torwart Rune Jarstein konnte in letzter Sekunde die frühe Führung verhindern. Auch auf den 33-jährigen Norweger würde es heute ankommen, das wurde schnell deutlich. Trotz der phasenweise über 80 Prozent (!) Ballbesitz für den deutschen Rekordmeister, machte Hertha in der Anfangsphase ein richtig gutes Auswärtsspiel – und war in der achten Minute durch einen Kopfball von Niklas Stark sogar selbst der Führung sehr nah.

Die Berliner Mauer nur selten löchrig

Die Bayern suchten in der engmaschigen, außerordentlich disziplinierten Abwehrreihe der Hertha die Lücken – und das immer wieder vergeblich. Die Abstände zwischen den Mannschaftsteilen der Berliner stimmten, auch die Offensiven um Salomon Kalou nahmen ihre Defensiv-Aufgaben pflichtbewusst wahr. Das war in dieser Saison mitnichten der Normallfall. Ja, die Münchner rannten immer wieder an. Ja, sie erspielten sich Halbchancen. Aber sie fanden einfach kein Mittel gegen die im positivsten Sinne eklige Spielweise der Berliner. So erhärtete sich nach einer halben Stunde der Eindruck, der Champions-League-Achtelfinalist würde auf einen Geistesblitz einer seiner kreativen Köpfe warten. Und der kam dann auch: Die Berliner waren einmal unsortiert in der Abwehr und der FC Bayern konterte in der eigenen Arena. Über Lewandowski kam die Kugel zu Robben, der zentimetergenau auf Ribéry durchsteckte. Der Franzose lief mutterseelenallein auf Keeper Jarstein zu und verzog deutlich; das Leder segelte überraschend über das Tor (36.). Glück für die Hertha.

Wie lang geht das noch gut?

Ende der ersten Hälfte erhöhten die Gastgeber das Tempo deutlich. Das führte zu vielen, knackigen und intensiven Zweikämpfen. Vor allem der junge Jordan Torunarigha hatte mit Lewandowski und Co alle Hände (und Füße) voll zu tun, machte bis auf einige Ausnahmen aber eine gute Figur. Mit einem erkämpften 0:0 ging es für die Berliner in die Kabine. Noch ein kleines Addendum aus der Statstik-Abteilung: Bereits zum neunten Mal ging es für die Berliner torlos in die Pause. Die Frage, die sich die Gäste stellen mussten: Wie lange geht das noch gut?

Die Bayern mit Wut, Hertha mit Mut

Die Bayern kamen mit Wut im Bauch aus den Katakomben und das Spiel ging aufs Neue nur in eine Richtung. Doch die miese Chancenverwertung des Tabellenführers zog sich wie ein roter Faden durch die Begegnung. Lewandowski, der normalerweise schon zur Halbzeit drei Tore auf dem Konto gehabt hätte, vergab in der 55. Minute die nächste Hundertprozentige. Torunarigha rutsche nach einer Finte des Polen ins Leere, doch der Abschluss ging aus acht Metern direkt in die Arme von Jarstein. Die Partie erinnerte nun immer mehr an ein Handballspiel, fast alle Feldspieler versammelten sich rund um den Berliner Strafraum. Doch die Gäste setzten selten, aber gefährlich, Nadelstiche. Peter Pekariks Versuch mit seinem schwächeren linken Fuß aus 25 Metern ging über das Tor (64.). Langsam aber sicher schlich sich das Gefühl ein, die Bayern würden am Hertha-Bollwerk verzweifeln. Und so passierte auf dem Platz nicht mehr wirklich viel. Die Blau-Weißen riskierten nicht mehr als nötig - und die Bayern? Von denen kam fünf Minuten vor Schluss nicht mehr viel. Die Berliner hatten dem turmhohen Favoriten den Zahn gezogen. Um es euphemistisch zu formulieren: Die Schlussoffensive des Teams von Trainer Jupp Heynckes fiel verhalten aus.

Hertha bleibt gegen die Münchener ungeschlagen - in dieser Saison

Nach drei Minuten Nachspielzeit hatten es die Berliner geschafft. Schiedsrichter Brinkmann pfiff die Partie ab und machte es offiziell: Hertha BSC bleibt in der Saison 2017/2018 gegen die Bayern ungeschlagen. "Wir waren eine unangenehme Mannschaft, aber so muss man hier spielen. Mehr war nicht drin und wir können sehr zufrieden sein", zeigte sich Hertha-Coach Dardai nach dem Spiel glücklich. Hertha BSC bleibt vorübergehend auf dem elften Tabellenplatz und kann mit einem guten Gefühl zum nächsten schweren Auswärtsspiel nach Gelsenkirchen fahren. Sendung: Inforadio, 24.02.2018, 18.00 Uhr