Das Buch "Wie man die Bayern schlägt" muss noch geschrieben werden. Pal Dardai jedenfalls habe es in der Bibliothek nicht gefunden, verkündete Herthas Trainer bei der Pressekonferenz am Donnerstagmittag. Der Ungar macht das gut. Für die versammelten Journalisten legt er sich gerne einen markanten Satz zurecht, um etwas Leben in das wöchentliche Presseritual zu bringen.

Nach dem Training am Dienstag blieb die Sonne das Einzige, was strahlte. Hertha BSC, das wurde spätestens nach der Heimniederlage gegen Mainz 05 klar, hat im eigenen Spiel diverse Baustellen. Eine Übungseinheit zeigte eine der gravierendsten schonungslos auf.

Kompakt verteidigen, das kann Hertha BSC. Sich bietende Kontergelegenheiten eiskalt nutzen – auch das können die Berliner. So gelangen die Siege beim Tabellen-Fünften Leipzig und beim Tabellen-Vierten Leverkusen. Was Hertha auch nach drei Jahren unter Trainer Dardai und den Verpflichtungen von Offensivspielern wie Davie Selke, Valentino Lazaro und Matthew Leckie nicht kann, ist: Das Spiel machen und Chancen herausspielen, gegen kompakte Gegner wie Mainz 05. Das ist eine Erklärung für die schwankenden Leistungen zwischen Heim- und Auswärtsspielen.

Die dominante Spielanlage der Bayern sollte der blau-weißen Berliner Reisegruppe also besser liegen. In den vergangenen beiden Duellen konnte Hertha sogar punkten: einem 1:1 vor einem Jahr folgte ein 2:2 im Oktober. Zwei Spiele gegen die Bayern mit Punkterfolgen in Serie – das gelang keinem anderen Bundesligisten.

Allerdings war der Rekordmeister beide Male in Berlin zu Gast, beim Hinrundenspiel waren die Münchener zudem in der Findungsphase, nach dem Rauswurf von Trainer Carlo Ancelotti saß übergangsweise Bayerns früherer Verteidiger Willy Sagnol auf der Trainerbank. Erst die Rückkehr von Jupp Heynckes führte zur alten, neuen Bayern-Dominanz. Gelingt den Münchenern am Samstag gegen Hertha ein Sieg, wäre es der 15. Pflichtspielerfolg nacheinander – das gelang selbst den Bayern in der überaus erfolgreichen Historie noch nie.