2:0-Auswärtssieg in Leverkusen - Hertha im Glück

10.02.18 | 19:05 Uhr

Hertha gewinnt 2:0 in Leverkusen. Es ist der erste Sieg für die Berliner in diesem Jahr und das gleich beim Champions-League-Anwärter. Doch nicht die beiden Treffer blieben besonders in Erinnerung, sondern ein Freistoß für Leverkusen aus sieben Metern Torentfernung. Von Uri Zahavi



Hertha BSC hat am Samstag bei Bayer Leverkusen mit 2:0 gewonnen und bleibt in der Tabelle der Fußball-Bundesliga auf Rang elf. Vor dem Spiel gegen Bayer Leverkusen sah die Bilanz für das Jahr 2018 für Hertha BSC jedoch wenig berauschend aus: drei Unentschieden und eine Niederlage. Nach dem Unentschieden zu Hause gegen Hoffenheim vom vergangenen Wochenende hatte Coach Pal Dardai verlauten lassen, es wäre "einfach nicht mehr drin gewesen". Wenn bei einem Heimspiel gegen die schlechteste Rückrundenmannschaft nicht mehr als ein Punkt drin ist, wie soll das dann nur gegen den formstarken Tabellendritten aus dem Rheinland ausgehen? So oder so ähnlich könnten sich die Gedanken der Hertha-Anhänger vor der Partie angehört haben. Es ging also mit ein paar Sorgenfalten Richtung BayArena.



Drei Wechsel für mehr Tempo

Um gegen die Werkself den Sieglos-Fluch des Jahres 2018 zu brechen, stellte Trainer Dardai auf drei Positionen um. Der wieder genesene Stammtorwart Rune Jarstein kehrte zurück ins Team. Außerdem tauschte der Coach beide Sechser aus: Fabian Lustenberger und Arne Maier ersetzten Alexander Esswein und Per Skjelbred. Dass zwei gänzlich unterschiedliche Spielphilosophien vor den knapp 30.000 Zuschauern in der BayArena aufeinandertrafen, war in den ersten Minuten kaum festzustellen. Die Leverkusener, die für attraktiven, teils spektakulären Offensivfußball bekannt sind, tasteten sich genau so langsam ins Spiel hinein, wie die auf Sicherheit bedachten, oft etwas bieder spielenden Berliner. Der Tabellenelfte aus der Hauptstadt machte die Räume eng, attackierte früh und nahm den beweglichen und schnellen Leverkusener Spitzen den Spaß am Spiel. In der sechsten Minute zeigte die Offensive der Werkself, wie es gehen könnte. Der quirlige Karim Bellarabi setzte sich auf der rechten Seite durch und brachte die Kugel vor das Tor. Lucas Alario rutschte an der Hereingabe allerdings knapp vorbei. Es war eine Szene mit Signalwirkung. Die Gastgeber rissen nun die Spielkontrolle an sich und erspielten sich Tormöglichkeiten. Hertha fand in der Offensive bis Mitte der ersten Halbzeit überhaupt nicht statt. Erst nach 21 Minuten gab es den ersten Berliner Torschuss. Die blau-weiße Defensive machte aber durchaus einen konzentrierten und effizienten Job.

Die Führung zum richtigen Zeitpunkt

Gegen Ende des ersten Durchgangs verschoben sich die Kräfteverhältnisse auf dem Feld. Hertha verlagerte die Partie häufiger in die Leverkusener Hälfte, machte sich so aber anfällig für Konter. Als sich alle mit einem torlosen Remis zur Halbzeit abgefunden zu haben schienen, schlug die Stunde des Valentino Lazaro. Zwei Minuten vor der Pause schalteten die Berliner schnell um, nachdem Vladimir Darida einen Ball der Leverkusener abfangen konnte. Der tschechische Spielmacher spitzelte die Kugel genau in die Schnittstelle der Abwehr auf die halblinke Seite, wo Lazaro - knapp nicht im Abseits stehend - den Ball ins lange Eck zirkelte. Es war sein erster Bundesliga-Treffer und gleich einer aus der Kategorie technisch hochanspruchsvoll. Psychologisch war dies ein günstiger Moment für einen Treffer. Mit dieser etwas überraschenden Führung ging es in die Kabinen.

Hintergrund imago sportfotodienst/Behrendt Tore sind für ihn eine Frage der Zeit - Hertha braucht Kalou besonders in der Rückrunde Afrikameister, Champions-League-Sieger, englischer Meister: Salomon Kalou hat schon fast alles im internationalen Fußball gewonnen. Aktuell muss er allerdings kämpfen: mit seiner Hertha gegen den Rückrunden-Fluch und mit dem deutschen Wetter.



Chancen erkennen, Chancen nutzen

Schon früh in der zweiten Hälfte war eines festzustellen: Die Gastgeber hatten sich etwas vorgenommen und setzten das prompt in offensive Aktionen um. Sinnbildlich für die ersten 15 Minuten des zweiten Durchgangs stand, dass Rune Jarstein immer weiter in den Fokus rückte. Doch wenn Hertha BSC etwas am Samstag draufhatte, dann war es, im richtigen Moment unerwartet zuzuschlagen und Fehler des Gegners zu nutzen. Nach einem verunglückten Ball von Peter Pekarik verschätzte sich Bayer-Verteidiger Jonathan Tah katastrophal. Hertha-Knipser Salomon Kalou vertraute seinem erfahrenen Torriecher, spritzte dazwischen und tunnelte bei seinem Abschluss auch noch den Leverkusener Schlussmann Bernd Leno. Nach 58 Minuten lag Hertha BSC mit zwei Toren vorne und im Stadion schaute man sich etwas ratlos um und fragte sich: warum eigentlich? Bayer erarbeitete sich Chance um Chance, nur um diese dann teilweise fahrlässig liegen zu lassen. Eine Mischung aus Glück und Rune Jarstein hielt Hertha im Spiel. Symptomatisch dafür eine Szene aus dem Kuriositätenkabinett: Nach dem Keeper Jarstein den Ball verbotenerweise zweimal hintereinander im eigenen Strafraum aufnahm, gab es sieben Meter vor dem Berliner Tor indirekten Freistoß für die Werkself. Zunächst nagelte Bailey die Standarsituation flach auf das Gehäuse, doch Lustenberger rettete auf der Linie. Den Abpraller schnappte sich Kevin Volland und drosch das Leder an die Querlatte, von wo der Ball in die Strafraummitte zurücksprang und tumultartige Szenen im Fünfmeterraum auslöste. Der lachende Profiteuer des Chaos war am Ende Rune Jarstein, der die Kugel irgendwie zu packen bekam.

"Wir waren gut vorbereitet"

Auch die Schlussphase hatte es in sich. Leverkusen griff an, Hertha konterte. Der eingewechselte Bayer-Stürmer Pohjanpalo verpasste per Kopf den Anschluss, Lazaro mit einem Lattenschuss die endgültige Entscheidung. Am Ende blieb es beim 2:0 und dem ersten Sieg der Rückrunde für Hertha BSC. "Wir waren einfach gut vorbereitet heute", sagte Hertha-Coach Dardai nach dem Spiel. Dass heute die effektivere und vielleicht nicht die bessere Mannschaft mit drei Punkten vom Platz ging, konnte dem Ungar herzlich egal sein.

