Hertha BSC boxt in der Bundesliga - Alte Dame in Boxhandschuhen

Hertha BSC gibt es nicht nur im Olympiastadion, sondern auch im Boxring. In der Bundesligamannschaft sorgt ein buntes Trio für Furore: Deutschlands bester Amateurboxer, ein Kreuzberger Junge und ein junger Syrer. Von Jonas Bürgener

Ein Hertha-Logo ziert das rote Boxtrikot, auch die Handschuhe zeigen in blau und weiß: Hier boxt Hertha BSC. Im Landesleistungszentrum an der Landsberger Allee bereitet sich Hertha auf die Bundesliga vor: mit Hanteln, Sandsäcken und Sparring. Murat Yildirim, Saeed Omer und Abass Barou gehören zu den Leistungsträgern von Herthas Boxabteilung.

Murat Yildirim - der Junge aus Kreuzberg

Yildirim ist in Kreuzberg zu Hause, 21 Jahre alt, und in seinen drei Bundesligajahren noch ungeschlagen. Er ist stolz auf seine "Berliner Jungs". Die gute Nachwuchsarbeit sei ein Grund dafür, dass Hertha in der Bundesliga auf dem zweiten Tabellenplatz steht. Theoretisch hat der Verein sogar noch Chancen auf die Deutsche Meisterschaft. In der Staffel-Nord sind die Berliner dem Team von BSK Hannover-Stelze dicht auf den Fersen. Im letzten Jahr boxte sich Hertha zum Deutschen Vizemeister. Murat Yildirim kämpft im Leichtgewicht, das ist die Klasse bis 60 Kilogramm. Der Kreuzberger möchte sich in der Liga mit den Besten messen: "Man kann sehen, wo man steht. In der Bundesliga boxt auch der Europameister, viele WM-Teilnehmer sind auch dabei."

Yildirim träumt von Olympia

Ohnehin hat der 21-Jährige neben seinen nationalen Zielen auch internationale Träume: "2020 in Tokio. Darauf arbeiten mein Trainer und ich hin. Ich hoffe das gelingt uns, wir sehen da eine echte Chance." 2020 finden in Tokio die Olympischen Spiele statt und Yildirim möchte die nächsten Jahre nutzen, um sich vorzubereiten und für die Spiele zu qualifizieren. Er brauche die vielen Kämpfe mit Hertha in der Bundesliga, um Erfahrung zu sammeln und so seine Träume zu erfüllen.

Abass Baraou - Der Europameister

In der Box-Bundesliga misst sich jeder Athlet im Duell eins gegen eins, am Ende des Wettkampftages werden die Ergebnisse aller acht Kämpfe zusammengerechnet. Auf einen kann sich Hertha in dieser Rechnung immer verlassen: auf Abass Baraou. Baraou wurde in Baden-Württemberg geboren und lebt seit drei Jahren in Berlin. Seit dieser Saison boxt der 23-Jährige für Hertha BSC. Der Weltgewichtler (bis 69 Kilogramm) mit togolesischen Wurzeln wurde im vergangenen Jahr überraschend Europameister. Baraou gilt als der beste Amateurboxer in Deutschland.

Saeed Omer - Integration im Ring

Ein weiterer Hoffnungsträger der Herthaner ist Saeed Omer. Dabei lebt der 19-jährige Syrer noch gar nicht so lange in Deutschland. Omer floh 2015 vor dem Krieg in seiner Heimat und fand in Berlin Schutz. Den Trainern von Hertha ist er bei einem integrativen Boxprojekt aufgefallen. Er gilt als eines der größten Nachwuchstalente in Berlin und möchte sich bei Hertha BSC für eine Karriere als Profiboxer empfehlen. Ähnlich wie Murat Yildirim und Abass Baraou möchte auch Omer international kämpfen. Hierzu fehlt ihm allerdings noch ein deutscher Pass und somit muss sich Omer bislang mit den Kämpfen in der Bundesliga begnügen.

Yildirim: "Die Fußballer können uns gerne mal besuchen"

Welche Herthaner sind denn nun härter? Die Boxer oder die Fußballer? Murat Yildirim sieht sein Boxer klar vorne: "Wir sind da schon ein bisschen härter, obwohl Fußball auch eine harte Sportart ist", erklärt er mit einem Lächeln. Im Ring würde Yildirim gerne mal einen von Herthas Fußballprofis begrüßen. Ob die sich allerdings freiwillig in einen Ring mit den Boxern stellen würden, dürfte bei dem Punch der Talente äußerst fraglich sein.