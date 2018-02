"Warte, warte, warte", ruft Pal Dardai und grinst verschmitzt. "Du musst das Mikro weiter vom Mund weghalten, sonst verstehe ich Dich nicht." Auch wenn er nicht gerade auf dem Trainingsplatz steht, geschweige denn mit seinen Spieler kommuniziert, scheint es so, als hätte der Hertha-Coach in jeder Lebenslage einen Verbesserungsvorschlag parat. Dieses Mal ist einer der Journalisten auf der Spieltags-Pressekonferenz vor der Partie am Freitagabend gegen Mainz 05 der Adressat. Was schnell als Besserwisserei missinterpretiert werden könnte, ist tatsächlich nur ein nettgemeinter Ratschlag. Er will ja schließlich die Frage beantworten können, der 41-Jährge.

Es ist sofort zu merken, dass Pal Dardai hier nicht irgendwelche standardisierten Floskeln gebraucht. Was er sagt und vor allem wie er es tut, lässt die berechtigte Vermutung zu, dass er wirklich seine Meinung zum kommenden Opponenten und Tabellensechzehnten presigibt. Die letzten vier Pflichtspiele verloren die Rheinland-Pfälzer allesamt. Doch nicht alles war schlecht. Daher ist sich Pal Dardai sicher: "Es wird ein Kampfspiel." Und das auf schwerbespielbarem Untergrund im Berliner Olympiastadion. "Der Rasen ist schlecht, fügt das Hertha-Urgestein an. Ob dieser Umstand zum Faktor wird, ist sogar Pal Dardai nicht aus dem Gesicht abzulesen.

Während der gesamten Pressekonferenz ist weder dem Trainer noch seinem Manager Michael Preetz irgendeine Form von Anspannung anzumerken. Dabei ist die Partei am Freitagabend, nach dem überraschenden Sieg des vergangenen Wochenendes bei Bayer 04 Leverkusen, keine wie jedes andere. Sie ist richtungsweisend. Hertha ist ersmalig in dieser Saison zehn Punkte von einem Relegationsplatz entfernt. Mit einem weiteren Sieg könnten die Euopapokalplätze in greifbare Nähe rücken.



Es sollte also langsam nach oben geschielt werden, oder? Bevor Michael Preetz auf diese Frage antwortet schaut er hinüber zu Pal Dardai. Die Blicke treffen sich, sie schmunzeln. "Wir sollten vielleicht noch das Paket der nächsten drei Spiele abwarten, dann können wir weitersprechen", antwortet Preetz. Nur nicht zu früh Erwartungen schüren.

Jetzt wäre also noch die Frage nach dem Personal für das Spiel gegen die 05er zu klären. Auch hier wird schnell sichtbar, dass die Gedanken eines Pal Dardai mitnichten eindimensional sind. Der Ungar denkte in viele Richtungen - und das gleichzeitig. "Es wird immer gesagt, eine Siegermannschaft soll man nicht verändern", beginnt der ehemalige Sechser zu philosophieren. "Aber ich habe da so ein Bauchgefühl, was ich vielleicht ändern würde", führt der Fußballlehrer fort. "Aber wenn das schief geht, dann kommt ihr Journalisten wieder und sagt, was für ein blöder Trainer ich bin. Und warum ich denn das Sieger-Team verändert hätte."



Und wieder lacht er. Mit dem Mund und mit den Augen. Dass die zuletzt angeschlagenen Davie Selke und Jordan Torunarigha am Freitag wieder zur Verfügung stehen, wird diesem Lachen mit Sicherheit keinen Abbruch tun. Nur ob die beiden spielen, das weiß Dardai noch nicht. Er hat die Qual der Wahl: Hört er auf eine alte Fußball-Weisheit, oder doch auf sein eigenes Bauchgefühl.



