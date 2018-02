Nach dem wichtigen Auswärtssieg in Leverkusen sollte zuhause gegen Mainz ein weiterer Dreier folgen. Doch wie so oft blieb es bei einem frommen Wunsch: Das völlig verdiente 0:2 gegen Mainz 05 holt Hertha unsanft auf den Boden der Tatsachen zurück.

Ein verdientes Ergebnis, denn die Berliner hatten kaum genug gefährliche Schüsse auf das Mainzer Tor gebracht, um die Tore der Gegner auch nur theoretisch ausgleichen zu können. Gerade einmal zwei wirklich gute Chancen erspielten sie sich in 90 Minuten. Valentino Lazaro vergab kurz vor dem Mainzer Führungstreffer, weil er sich den Ball zu weit vorlegte, und Petar Pekarik drei Minuten vor Schluss, als das Spiel fast schon entschieden war.

Es war 21.57 Uhr, da hatten die Hertha-Fans im nur spärlich besuchten Olympiastadion endgültig genug: Ein gellendes Pfeifkonzert schallte durchs Rund, auf den Fernsehbildern war zu diesem Zeitpunkt eine rote Jubeltraube zu sehen. Die Mainzer hatten getroffen, genauer Robin Quaison, zum zweiten Mal schon an diesem Abend. Es war die Entscheidung in diesem Spiel, das Hertha letztlich auch mit 0:2 verlor.

Schon in der Anfangsphase hätte er Mainz in Führung bringen können, aber Jarstein rettete nach einem Kopfball (22. Minute), Torunarigha hatte sich verschätzt. Das tat der Berliner Innenverteidiger auch kurz nach der Pause, aber wieder war es Jarstein, der gegen Quaison rettete (51. Minute). Eine Viertelstunde später war auch der Hertha-Torwart geschlagen - Quaison war wieder enteilt, diesmal Pekarik und Stark, und tunnelte Jarstein frech. Es war 21.57 Uhr und das Spiel entschieden.

Besser lief der Abend dagegen für den Mainzer Stürmer: Robin Quaison, von Mainz-Trainer Sandro Schwarz als taktisches Überraschungsei in die Mannschaft geworfen, rannte den Berliner Verteidigern Torunarigha, Pekarik und Stark ein ums andere Mal weg. Vor seinem Tor zum 1:0 (40. Minute) dribbelte er gar drei Verteidiger aus, ehe er mit seinem Flachschuss Pekarik und Torunarigha tunnelte.

Herthas Kapitän und einstiger Chef-Toreschießer Vedad Ibisevic war da schon lange nicht mehr auf dem Platz. Er hatte nach einiger Zeit mal wieder statt seines jüngeren Nachfolgemodells Davie Selke in der Startelf gestanden, nach zwölf Minuten musste Ibisevic aber schon wieder den Rückweg in die Kabine antreten - mit einem Nasenbeinbruch.

Die Hertha-Fans pfiffen kurz und dann sahen sie staunend und schweigend zu, wie ihre Mannschaft sich nicht etwa aufbäumte gegen den Abstiegskandidaten Mainz 05 - es waren ja noch über 20 Minuten zu spielen -, sondern die restliche Zeit über sich ergehen ließ. "Wir haben es heute nicht geschafft in die Zweikämpfe zu kommen", sagte Abwehrspieler Niklas Stark später.

In der Tat: Mainz hätte durch Holtmann sogar noch das dritte Tor erzielen können - wieder einmal ging die Hertha-Abwehr nach einem langen Ball ihrer Lieblingsbeschäftigung an diesem Freitagabend nach: hinterherlaufen. Hertha dagegen kam erst zehn Minuten vor Schluss zu seinem ersten Torschuss in der zweiten Hälfte, ein ausgesprochen harmloser, noch dazu durch den eingewechselten Mitchell Weiser.