Die deutschen Hockey-Herren haben bei der Heim-WM in Berlin das Finale erreicht. Die Mannschaft setzte sich im Halbfinale gegen den Iran durch. Am Abend zogen die Damen gegen Weißrussland nach und machten die Traumfinals perfekt.

Die deutschen Teams sind bei der Hockey-Hallen-WM in Berlin die großen Titelfavoriten. Bisher sind sie ihrer Rolle mehr als gerecht geworden.

Die Männer zogen als Erste ins Finale ein. Gegen den Iran setzte sich die Mannschaft am Samstag mit 6:2 durch. Christopher Rühr (3) sowie Fabian Pehlke, Martin Häner und Ferdinand Weinke erzielten in der Max-Schmeling-Halle die Tore für die auch in ihrem siebten Turnier-Match erfolgreichen Gastgeber. Sie treffen am Sonntag im Finale auf Österreich, das Australien 2:1 (1:1) besiegte.