Zum Auftakt der Hockey-Hallen-WM in Berlin haben sowohl die Frauen- als auch die Herren-Nationalmannschaft ihre Gegner hoch geschlagen. Das Ziel WM-Titel im eigenen Land rückt näher. Von Friedrich Rößler

Vor 2.500 Zuschauern in der Berliner Max-Schmeling-Halle fertigten die deutschen Hockey-Damen ihren ersten Gegner Russland 8:1(3:1)ab. Zwar lagen die Gastgeberinnen kurz mit einem Tor zurück, doch dann folgten nach einem kurzen Schütteln eine prompte Antwort und acht Treffer. Die Hamburgerinnen Viktoria Huse und Franzisca Hauke gehörten mit jeweils zwei Toren zu den besten deutschen Schützinnen.

Im Abendspiel packten die Deutschen noch einen Schläger drauf und schickten ihren zweiten Gegner Namibia mit 12:0(4:0) vom Feld. Auch diesmal dauerte es ein paar Minuten, bis das deutsche Team sich in einen Torrausch befand. Der fiel dann deutlich aus, sodass mit Nike Lorenz aus Berlin sowie Viktoria Huse und Luisa Steindor gleich drei Spielerinnen doppelt trafen.

So kompromisslos gingen auch die Männer zu Werke und ließen in ihrem ersten WM-Spiel nichts anbrennen. Das Team von Stefan Kermas besiegte Außenseiter Kasachstan deutlich mit 15:0(11:0). "Der Gegner war nicht die erste Kategorie. Das ist aber egal, man muss auf sich selber schauen und der Start ist geglückt", bemerkte Kermas nach der Partie. Mit vier Treffern durfte sich Christopher Rühr in die Schützenliste als bester Torjäger eintragen.