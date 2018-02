Joshiko Saibou von Alba Berlin hat die deutsche Basketball-Nationalmannschaft einen großen Schritt Richtung Weltmeisterschaft 2019 in China geführt. Mit 15 Punkten war der 27-Jährige bester Werfer beim 87:77-Auswärtssieg in Tiflis gegen Georgien. Auch Albatross Niels Giffey bekam vor 9000 lautstarken Fans Spielzeit.



Zwei Tage nach ihrem Überraschungssieg gegen den Olympia-Zweiten Serbien fuhr die junge und stark ersatzgeschwächte Mannschaft von Bundestrainer Henrik Rödl auch den vierten Sieg im vierten Spiel ein. Damit hat das Team bereits vorzeitig die zweite und entscheidende Runde der WM-Qualifikation erreicht. In der zweiten Runde werden nun ab dem 30. August vier Sechsergruppen gebildet. Die ersten drei Mannschaften jeder Gruppe dürfen dann an der WM 2019 teilnehmen.