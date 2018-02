rbb-24-nutzer Berlin Mittwoch, 21.02.2018 | 14:52 Uhr

Ich kann mich dem Tenor hier nur anschließen.



Einerseits ist Olympia im Ganzen leider nicht das, was es sein sollte und auch könnte, nämlich ein gelebt internationales Sportereignis als Anlass zur Völkerverständigung und Inklusion, in allen Aspekten - es ist in der Realität aber ein von Leistungsideologie durchzogener Wettbewerb mit Verwertungsinteressen in allen Aspekten, das schließt Korruption und Doping mit ein.



Andererseits gibt es, nicht nur in Berlin, so viele sozial- o. auch sportpolitische Aufgaben, die so langfristig bestehen werden, dass man zunächst diese angehen sollte. Leider steht Berlin zudem für den generellen Ausverkauf, nicht nur im Wohnungsmarkt. Klar, dass in den Augen von abgehobenen Privilegierten neben bisher angekurbelten (und bislang gescheiterten) Prestigeprojekten Olympia ein weiteres wäre. Bodenständigkeit sieht anders aus. Ich hoffe nur, dass neben der klaren Absage an Olympia keine teuren Werbekampagnen dafür initiiert werden.