Verband räumt Fehler beim Urteil ein - Babelsberg 03 und der NOFV nähern sich an - langsam

08.02.18 | 20:12 Uhr

Bis zum 14. Februar läuft die Zahlungsfrist für den SV Babelsberg 03. Bis dann müssen die Potsdamer 7.000 Euro an den NOFV überweisen, sonst droht der Spielausschluss. Am Donnerstag lud der Verband zu einer Pressekonferenz - und die begann kurios.

Am Donnerstag sollte alles erklärt werden. Der Nordostdeutsche Fußballverband (NOFV) hatte zur Pressekonferenz geladen. Mit von der Partie unter anderem der Präsident Rainer Milkoreit und der umstrittene Vorsitzende des Sportgerichts Stephan Oberholz. Wie so häufig in den letzten Tagen war das Verfahren gegen den SV Babelsberg 03 das Thema. Die Potsdamer sollen gegen ihren Willen 7.000 Euro Strafe zahlen. Nun also der NOFV-Showdown. Die Möglichkeit, Missverständnisse auszuräumen, die in jüngerer Vergangenheit vor allem von Babelsberger Seite vehement angeprangert wurden - und das oft zu Recht. Der Verband gibt keine gute Figur ab im bisherigen Verlauf des Clinches mit dem SV Babelsberg 03. Den Vorwurf, "auf dem rechten Auge blind zu sein", muss er sich immer wieder gefallen lassen.

Unterschiedliche Herangehensweisen von Verband und Verein

Als die Pressekonferenz in Berlin-Rangsdorf beginnt, ergreift NOFV-Geschäftsführer Holger Fuchs das Wort. Soweit, so gewöhnlich. Doch nach ein paar Minuten dann das: "Bevor ich das Wort an den Präsidenten übergebe, bitte ich Sie unserem Wunsch zu folgen, die Kameras abszuschalten und die Tonmitschnitte zu beenden", richtet sich Fuchs an die versammelten Journalisten. Keine Aufzeichnungen bei einer Pressekonferenz, das gibt es wirklich nicht alle Tage. Dabei gibt es so viel zu besprechen. Der Auslöser für die Posse zwischen dem NOFV und dem SV Babelsberg 03 ist verhältnismäßig schnell beschrieben: Der Viertligist fühlt sich ungerecht behandelt. Nach dem Skandalspiel gegen Energie Cottbus im April 2017, waren die Babesberger für das Abbrennen von Pyrotechnik verurteilt wurden. Wäre in der Urteilsbegründung nur diese Straftat aufgeführt worden, die Potsdamer hätten die Strafe akzeptiert und die Situation zwischen Verband und Verein wäre mitnichten so eskaliert. Doch die Babelsberger werden auch für die "Nazischweine raus!"-Rufe, die als Antwort auf antisemitische Gesten und Äußerungen aus dem Cottbuser Fanblock erfolgten, verurteilt.

"Wir haben einen stilistischen Fehler gemacht"

Dann wurde also geredet. Zwei Stunden stellten sich die Funktionäre den Fragen der Journalisten. Und es wurde ein wenig heller am Ende des Konflikt-Tunnels. "Wir haben einen stilistischen Fehler gemacht", ließ sich der Vorsitzende des Sportgerichts des NOFV, Stephan Oberholz entlocken. Der Verein sei nicht bestraft worden, weil aus Reihen der Babelsberger "Nazischweine raus!" gerufen worden sei. Dieser Satz sei fälschlich in das Urteil geraten. Für die Begründung sei entscheidend, dass im Fanblock Pyrotechnik gezündet worden war. Ein klare Annäherung und der Verusch, die verhärteten Fronten beider Parteien aufzuweichen. Bis zum 14. Februar haben die Babelsberger Zeit, die 7.000 Euro Strafe zu bezahlen. Diese Frist bleibt bestehen. Eine Einigung ist zwar in Sicht, aber die Positionen sind noch weit auseinander. "Es muss jetzt eine Lösung geben", fügt Oberholz an. Der NOFV zeigt sich gesprächsbereit, in Kürze soll es einen Gesprächstermin mit den Babelsbergern geben - noch vor dem 14. Februar. "Ich wünsche mir einen ausdrücklichen Support des Verbandes, dass es richtig ist, gegen rassistische Auswüchse vorzugehen und würde mir wünschen, dass der Verband uns den Rücken stützt", sagte Babelsberg-Präsident Archibald Horlitz dem rbb.



Beide Parteien müssen wohl ein Stück von ihren Positionen abweichen, nur dann kann ein Schlußstrich unter die Posse gezogen werden, die nun schon ein Dreivierteljahr andauert.



