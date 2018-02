Bild: imago/Matthias Koch

Dardai seit drei Jahren Hertha-Trainer - Wird der "ewige" Spieler auch der "ewige" Trainer?

05.02.18 | 12:39 Uhr

Vor exakt drei Jahren unterzeichnete Pal Dardai sein Arbeitspapier als Hertha-Trainer, viel ist in der Zwischenzeit passiert. Unumstritten war er nie, trotz Europaleague-Teilnahme. Und dennoch ist er der zweitdienstälteste Trainer der Bundesliga.



Pal Dardai ist amtierender Vize-Meister. Klingt komisch, ist aber so. Bei dieser Vize-Meisterschaft geht es jedoch nicht um die aktuellen oder vergangenen Leistungen seines Vereins Hertha BSC. Nein, es ist seine persönliche Vize-Meisterschaft. Wirft man einen Blick auf die Amtszeiten der aktuellen Bundesliga-Trainer und macht sich den Spaß, daraus einen Wettbewerb zu machen, dann rangiert der Ungar in dieser fiktiven Tabelle auf dem zweiten Platz. Der 41-Jährige ist nach Freiburgs ewigem Christian Streich (seit sechs Jahren im Amt) der zweitdienstälteste Trainer in der höchsten deutschen Spielklasse. Auf den Tag genau drei Jahre ist es her, als er sein Arbeitspapier als Cheftrainer von Hertha BSC unterschrieb. In dieser Zeit hat sich einiges getan in der Hauptstadt.

Chef an der Seitenlinie, aber nicht auf dem Papier

Ein Jubiläum wie dieses ist seit jeher willkommener Anlass, um Bilanz zu ziehen, zurück- aber auch in die Zukunft zu blicken. Am 1. November vergangenen Jahres feierte Dardai 1.000 Tage im Amt bei den Berlinern. Am 14. Dezember folgte das 100. Pflichtspiel als Chef-Coach. Dardai übernahm die Berliner 2015 in einer Phase, in der sich Mannschaft und Verein selbst suchten - und das in der unteren und nicht der oberen Tabellenregion. Vorletzter und akut abstiegsgefährdet war Hertha, als Dardai zum Boss gemacht wurde. Wobei, so richtig stimmt das auch wieder nicht: Offiziell wurde ein anderer der starke Mann in Berlin, weil dem Ungarn die nötige Lizenz fehlte. Rainer Widmayer, ein alter Bekannter und ehemaliger Co-Trainer von Markus Babbel, stieß ebenfalls zum Team. Eine Personalie, die in den folgenden Jahren eine zentrale Rolle spielen sollte. Schon in der Ära Babbel galt der Schwabe als "das taktische Mastermind". Gemeinsam retteten Dardai und Widmayer die Blau-Weißen vor dem Abstieg.



"Ich werde bis zum Tod dafür arbeiten"

Bild: imago/Jan Hübner Erstes Spiel, erster Spruch Am 05. Februar 2015 übernimmt Hertha-Rekordspieler Pal Dardai den Cheftrainerposten. Zwar scheint bei seinem ersten Spiel zwei Tage später die Sonne in Mainz, um die Hertha steht es aber eher düster. Vor der Partie gibt sich der Ungar so leidenschaftlich und etwas martialisch, wie man ihn kennt. Zur Mission Klassenerhalt sagt er: "Ich werde bis zum Tod dafür arbeiten!"



Bild: imago/Annegret Hilse Rührei oder Salami? Gulasch! Schon als Spieler hatte Pal Dardai immer einen flotten Spruch auf den Lippen - das änderte sich auch als Cheftrainer nicht. Wie stehen Sie eigentlich zur Ernährung Ihrer Spieler, Herr Dardai? "Ich werde nicht bestimmen, ob einer Rührei isst oder ungarische Salami. Ich habe immer Gulasch gefressen und konnte ohne Ende laufen. Vielleicht war das auch nicht gesund.“



Bild: imago/Camera4 Dardai und das Privatleben In seiner Anfangsphase als Trainer, muss die Familie Dardai Abstriche beim Miteinander machen: "Ich rede nicht mehr mit meiner Frau. Ich rede fast nur noch mit mir selbst!" Als gleich mehrere seiner Spieler in Vaterfreuden gerieten, verriet er freimütig, wie die Dardais das geregelt haben: "Ich habe auch drei Kinder, aber nachts habe ich mich null damit beschäftigt. Um alles hat sich meine Frau gekümmert. Ich habe immer gut geschlafen, habe immer gut trainiert. Ich kann sowieso keine Brust geben, ich bin ein Mann." Die Spieler sollen lieber ruhen und schlafen und ihre Leistung auf dem Platz bringen, die Frauen sich um alles kümmern - oder die Schwiegermama. Bei den Dardais habe das hervorragend geklappt: "Alle meine drei Söhne lieben mich, mögen mich. Wir haben eine richtig gute Freundschaft. Meine Frau lebt immer noch und ist wunderschön."



Bild: imago/Sven Simon Pal oder Palchen Zu seinen Spielern pflegt der Ungar ein freundschaftliches Verhältnis, legt trotzdem enormen Wert auf Disziplin: "Ob sie mich duzen, siezen, Pal oder Palchen nennen - egal. Respekt erwarte ich im Training. Da müssen alle tun, was ich sage!"



Bild: imago/Matthias Koch Pragmatisch, praktisch, gut In der Saison 2015/16 lief es richtig gut für die Hertha. Am 24. Spieltag standen die Berliner noch auf dem dritten Tabellenplatz. Dardai spielte die Erwartungen in seiner eigenen Art herunter: "Wenn du kleine Bäume pflanzt und willst im nächsten Jahr 100 Kilo Obst runterholen, ist das unmöglich."

Bild: imago/Jan Hübner Suff-Geschichten So stark die Saison begonnen hatte, so ernüchternd endete sie. Gegen Gladbach setzte es am 28. Spieltag eine 0:5-Niederlage. Pal Dardai erkannte seine Mannschaft nicht wieder: "Das ist so, als ob da ein Typ ist, der einen total vernünftigen Eindruck macht. Aber irgendwann kommt er nachts nach Hause, total besoffen. Seine Frau ist ­erschrocken: Was ist mit dir los?"

Bild: imago/Matthias Koch Auf den Punkt Pal Dardai, so emotional er oftmals auch rüberkommt, ist durchaus in der Lage, Sachverhalte kurz und prägnant zusammenzufassen. So geschehen, nach einer 0:2-Niederlage gegen RB Leipzig in der Saison 2016/17. "Heute war nix drin, nicht mal etwas."



Bild: imago/Bernd König Dardai und die Offiziellen Hach, Pal, Deine Beziehung zu den Schiedsrichtern ist nicht immer einfach. Aber über die Stränge schlägt er selten. Beispiel gefällig? "Gegen Wolfsburg ist der Vierte Offizielle zu mir gekommen und hat gesagt, wenn ich das noch zwei-, dreimal mache, gehe ich auf die Tribüne. Da habe ich gesagt, wenn die Kollegen weiter so pfeifen, gehe ich freiwillig."

Bild: imago/Bernd König Feiern mit Pal Familie Dardai weiß, wie man es sich nach Siegen richtig gutgehen lässt: "Mein Papa und mein Onkel sind hier, sie haben aus Ungarn im Auto ein halbes Schwein und Rotwein mitgebracht. "





Bild: imago/Matthias Koch 1.000 Tage, 1.000 graue Haare Nach über zweieinhalb Jahren ist Pal Dardai nun immer noch Trainer bei der Hertha. Nur vier Coaches waren länger im Amt. Seine einzige Sorge: seine Haare. "1.000 Tage - 1.000 graue Haare. Aber Wein gibt es immer, das ist wunderbar." Na dann Prost und auf 1.000 weitere unterhaltsame Tage. | Weitere Bildergalerien | Link zum Beitrag | Sendung: rbb um 6, 01.11.2017, 18.00 Uhr

Trotz Europapokal bleibt Dardai nie ganz unumstritten

In der folgenden Saison führt der Ungar seine Hertha ins gesicherte Mittelfeld. Der siebte Platz steht am Ende der Spielzeit zu Buche. "Hertha ist mein Leben" sagt Dardai immer wieder gerne. Es wird ihm geglaubt. Als ein Jahr später der Einzug in die Europaleague gefeiert wird, bringt er sogar seine schärfsten Kritiker zum Schweigen. Doch spätestens in dieser Saison werden die kritischen Stimmen wieder lauter. Die einen meinen, der ehemalige ungarische Nationalspieler könne die Mannschaft nicht weiterentwickeln. Die anderen finden, ihm fehle der Biss. Woran es Pal Dardai mit Sicherheit nicht fehlt - Motivation und Engagement.

Aktuell geht der Cheftrainer mit den Berlinern durch die bislang schwierigste Phase seiner Trainer-Karriere. Gar nicht einmal, weil die Hauptstädter akut abstiegsgefährdet wären, auch sieben Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz geben (noch) noch keinen Anlass zur Sorge. Es ist eher, so macht es öfter den Anschein, das fehlende Feuer im Team. Aus dem Pokal verabschiedete man sich bereits in der zweiten Runde. In der Europaleague packte man schon nach der Vorrunde in einer durchaus machbaren Gruppe die Koffer.

Nur noch drei Trainer bis zum "ewigen" Dardai

Nun wird es Kritiker geben, die behaupten, Pal Dardai würde in der ewigen Tabelle der Hertha-Trainer keine großen Sprünge mehr machen. Zumal es zu dem Rekordspieler Pal Dardai passen würde, wenn er auch ein Rekordtrainer wird. Vor ihm liegt noch Falko Götz (1.156 Tage, einmal interimsweise 2002 und dann von 2004 bis 2007) in Reichweite. In der Bundesliga-Zeitrechnung seit 1963 übertrumpfen ihn dann nur noch Jürgen Röber (2.228 Tage zwischen 1996 und 2002) und der ewige Helmut "Fiffi" Kronsbein (2.812 Tage zwischen 1966 und 1974). Auf nationaler Ebene ist er momentan Vize-Meister. Bleibt für den Ungarn zu hoffen, dass er das noch eine Weile bleibt.

Sendung: Inforadio, 05.02.2018, 10:15 Uhr